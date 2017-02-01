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1 февраля 2017, 0:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лацио» на выезде обыграл «Интер» и вышел в полуфинал Кубка Италии

В четвертьфинальном матче Кубка Италии «Интер» принимал на своём поле «Лацио».

Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе римской команды забитые мячи на свой счёт записали Фелипе Андерсон и Лукас Билья, который забил пенальти. За «Интер» отличился Марсело Брозович. Обе команды доигрывали встречу вдесятером. На 54-й минуте прямую красную карточку получил защитник хозяев Жоао Миранда, а на 76-й за второе предупреждение был удалён защитник «Лацио» Штефан Раду.

В полуфинале «Лацио» встретится с победителем пары «Рома» — «Чезена», которые проведут свою встречу 1 февраля. В другом полуфинале сыграют «Ювентус» и «Наполи».

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