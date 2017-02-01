«Аякс» совершил второй по стоимости трансфер в своей истории, потратив € 12 млн

19-летний бразильский футболист подписал контракт до лета 2021 года. За переход Нереса «Аякс» выложил € 12 млн, однако сумма трансфера может подрасти до € 15 млн в зависимости от выступлений игрока. В любом случае этот трансфер занял вторую строчку в списке самых дорогих приобретений клуба в его истории. Самым высоким по стоимости остаётся переход Миралема Сулеймани из «Херенвена», за которого в 2013 году «Аякс» заплатил € 16,25 млн.



Нерес является воспитанником «Сан-Паулу», за который дебютировал в 2016 году. В прошлом сезоне чемпионата Бразилии он провёл за команду восемь матчей и забил три гола. На счету Давида пять матчей за молодёжную сборную Бразилии.