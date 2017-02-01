Давид Луис забил за «Челси» в АПЛ впервые с 2013 года в своём 100-м матче в лиге

В середине первого тайма бразилец со штрафного удара пробил с подъёма над стенкой, мяч нырнул вниз и от штанги залетел в ворота «Ливерпуля».



Этот гол стал для 29-летнего футболиста первым за лондонский клуб в АПЛ с апреля 2013 года. А игра с «Ливерпулем» стала для Луиса 100-й в АПЛ.



