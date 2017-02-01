Хонда отказался переходить из «Милана» в «Халл»
Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, ныне выступающий за «Милан», мог продолжить карьеру в Англии.
Хонда получил предложение от «Халл Сити», но ответил на него отказом, утверждает Gazzetta dello Sport.
По данным источника, японский футболист намерен дождаться окончания действующего контракта с «Миланом» этим летом и продолжить карьеру в MLS.
В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А 30-летний Хонда принял участие в пяти матчах, в общей сложности проведя на поле 96 минут. Японец за отведённое время не сумел отметиться результативными действиями.
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