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1 февраля 2017, 0:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бёрнли» совершил самую дорогую покупку в истории клуба

Полузащитник «Норвич Сити» Роберт Брэйди продолжит карьеру в АПЛ.

«Бернли» объявил о приобретении 25-летнего футболиста на постоянной основе. Сумма трансфера стала рекордной для клуба, информирует официальный сайт «Бернли».

Контракт рассчитан на 3,5 года, но точная сумма сделки не сообщается.

В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа Брэйди провел 23 матча, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи, а также получил две желтые карточки и один раз был удален с поля.

Бернли
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