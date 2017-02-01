«Бёрнли» совершил самую дорогую покупку в истории клуба

«Бернли» объявил о приобретении 25-летнего футболиста на постоянной основе. Сумма трансфера стала рекордной для клуба, информирует официальный сайт «Бернли».



Контракт рассчитан на 3,5 года, но точная сумма сделки не сообщается.



В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа Брэйди провел 23 матча, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи, а также получил две желтые карточки и один раз был удален с поля.

