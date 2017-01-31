Зозуля перешел в «Райо Вальекано»

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Согласно Fichajes.net, о сделке будет объявлено в ближайшее время. За клуб второго испанского дивизиона форвард будет выступать на правах аренды до конца сезона.

После перехода из «Днепра» в «Бетис» 27-летний футболист не смог закрепиться в основном составе испанской команды. На счету Зозули шесть матчей в чемпионате Испании, в которых игрок не отметился ни одним результативным действием. В пяти встречах украинец появлялся на поле со скамейки запасных.