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31 января 2017, 23:49 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Зозуля перешел в «Райо Вальекано»

Нападающий «Бетиса» и сборной Украины Роман Зозуля стал игроком «Райо Вальекано».

Нападающий <span class=error>Бетиса</span> и сборной Украины Роман Зозуля стал игроком <span class=error>Райо</span> Вальекано. Увеличить
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Согласно Fichajes.net, о сделке будет объявлено в ближайшее время. За клуб второго испанского дивизиона форвард будет выступать на правах аренды до конца сезона.

После перехода из «Днепра» в «Бетис» 27-летний футболист не смог закрепиться в основном составе испанской команды. На счету Зозули шесть матчей в чемпионате Испании, в которых игрок не отметился ни одним результативным действием. В пяти встречах украинец появлялся на поле со скамейки запасных.

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