Зозуля перешел в «Райо Вальекано»
Нападающий «Бетиса» и сборной Украины Роман Зозуля стал игроком «Райо Вальекано».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Согласно Fichajes.net, о сделке будет объявлено в ближайшее время. За клуб второго испанского дивизиона форвард будет выступать на правах аренды до конца сезона.
После перехода из «Днепра» в «Бетис» 27-летний футболист не смог закрепиться в основном составе испанской команды. На счету Зозули шесть матчей в чемпионате Испании, в которых игрок не отметился ни одним результативным действием. В пяти встречах украинец появлялся на поле со скамейки запасных.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter