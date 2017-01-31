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31 января 2017, 23:27 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Валенсия» отказалась платить «Астане» за Максимовича

Полузащитник «Астаны» Неманья Максимович продолжит выступать за казахстанскую команду до июня, сообщает Sports.kz со ссылкой на Plazadeportiva.com.

Полузащитник <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Неманья</span> Максимович продолжит выступать за казахстанскую команду до июня сообщает Sports.kz со ссылкой на Plazadeportiva.com. Увеличить
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«Валенсия» могла заплатить «Астане» 300 тысяч евро и получить сербского хавбека в свое распоряжение уже сейчас, однако испанский клуб решил подождать истечения контракта футболиста. Таким образом, Максимович полностью отработает свой контракт в «Астане», после чего отправится в Испанию.

Напомним, с открытием зимнего трансферного окна Неманья заключил с «Валенсией» предварительное соглашение, рассчитанное до 2021 года. За это время серб заработает 7 миллионов евро.

Максимович пропустил первый УТС «Астаны» в Дубае (ОАЭ), однако должен присоединиться к команде на втором УТС.

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