«Валенсия» отказалась платить «Астане» за Максимовича

«Валенсия» могла заплатить «Астане» 300 тысяч евро и получить сербского хавбека в свое распоряжение уже сейчас, однако испанский клуб решил подождать истечения контракта футболиста. Таким образом, Максимович полностью отработает свой контракт в «Астане», после чего отправится в Испанию.



Напомним, с открытием зимнего трансферного окна Неманья заключил с «Валенсией» предварительное соглашение, рассчитанное до 2021 года. За это время серб заработает 7 миллионов евро.



Максимович пропустил первый УТС «Астаны» в Дубае (ОАЭ), однако должен присоединиться к команде на втором УТС.