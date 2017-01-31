«Уотфорд» официально объявил о продаже Игало в «Чанчунь Ятай»

Стороны достигли соглашения по трансферу, а 27-летний футболист подпишет с новым клубом контракт на 2,5 года.



Ранее британские СМИ сообщали, что сумма трансфера игрока составит £ 20 млн (около € 23,5 млн).



В прошлом сезоне нападающий забил 15 голов в английской Премьер-лиге, а в этом розыгрыше АПЛ нигериец поразил ворота всего один раз в 18 матчах (14 — с первых минут), а также отметился результативной передачей и получил одну жёлтую карточку.