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31 января 2017, 23:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Уотфорд» официально объявил о продаже Игало в «Чанчунь Ятай»

Нападающий «Уотфорда» Одион Игало продолжит карьеру в китайском клубе «Чанчунь Ятай», сообщает пресс-служба английского клуба.

Стороны достигли соглашения по трансферу, а 27-летний футболист подпишет с новым клубом контракт на 2,5 года.

Ранее британские СМИ сообщали, что сумма трансфера игрока составит £ 20 млн (около € 23,5 млн).

В прошлом сезоне нападающий забил 15 голов в английской Премьер-лиге, а в этом розыгрыше АПЛ нигериец поразил ворота всего один раз в 18 матчах (14 — с первых минут), а также отметился результативной передачей и получил одну жёлтую карточку.

Уотфорд
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