«Уотфорд» официально объявил о продаже Игало в «Чанчунь Ятай»
Нападающий «Уотфорда» Одион Игало продолжит карьеру в китайском клубе «Чанчунь Ятай», сообщает
пресс-служба английского клуба.
Стороны достигли соглашения по трансферу, а 27-летний футболист подпишет с новым клубом контракт на 2,5 года.
Ранее британские СМИ сообщали, что сумма трансфера игрока составит £ 20 млн (около € 23,5 млн).
В прошлом сезоне нападающий забил 15 голов в английской
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