«Лилль» выбил «Нант» из Кубка Франции и пробился в 1/8 финала
«Лилль» выиграл у «Нанта» в матче 1/16 финала Кубка Франции.
Встреча проходила в Вильнёв-д’Аске на стадионе «Пьер-Моруа » и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол забил Себастьен Коршья, реализовавший пенальти на 81-й минуте.
В других матчах «Ньор» разгромил «Саргемин» (3:0), «Бержерак» выиграл у «Ланса» (2:0), «Страсбург» победил «Ле Пуаре-Сюр-Ви» (1:0), «Кевейи» одолел «Консолу» (3:0), а «Бордо» вырвал победу у «Дижона» (2:1).
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