«Лилль» выбил «Нант» из Кубка Франции и пробился в 1/8 финала

Встреча проходила в Вильнёв-д’Аске на стадионе «Пьер-Моруа » и завершилась со счётом 1:0.



Единственный гол забил Себастьен Коршья, реализовавший пенальти на 81-й минуте.



В других матчах «Ньор» разгромил «Саргемин» (3:0), «Бержерак» выиграл у «Ланса» (2:0), «Страсбург» победил «Ле Пуаре-Сюр-Ви» (1:0), «Кевейи» одолел «Консолу» (3:0), а «Бордо» вырвал победу у «Дижона» (2:1).