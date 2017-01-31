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31 января 2017, 23:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лилль» выбил «Нант» из Кубка Франции и пробился в 1/8 финала

«Лилль» выиграл у «Нанта» в матче 1/16 финала Кубка Франции.

Встреча проходила в Вильнёв-д’Аске на стадионе «Пьер-Моруа » и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол забил Себастьен Коршья, реализовавший пенальти на 81-й минуте.

В других матчах «Ньор» разгромил «Саргемин» (3:0), «Бержерак» выиграл у «Ланса» (2:0), «Страсбург» победил «Ле Пуаре-Сюр-Ви» (1:0), «Кевейи» одолел «Консолу» (3:0), а «Бордо» вырвал победу у «Дижона» (2:1).

Лилль
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