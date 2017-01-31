С детства за «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Всё о клубе Акселя Витселя

Китайский футбол в последние годы проявил не свойственные этой стране в целом экспансионистские привычки и вторгся в Европу. Капитулируют и клубы, и отдельно взятые футболисты. И вот Суперлига уже обладает достаточным количеством звёзд, чтобы привлечь внимание. Средняя посещаемость матчей перевалила за 20 тыс. зрителей, телеправа за два года подорожали в несколько десятков раз, и даже перспектива появления китайского футбола на наших экранах уже рассматривается всерьёз.



В общем, пора если не учить фамилии китайских футболистов, то хотя бы научиться отличать команды одну от другой. Вот несколько причин следить за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» — серьёзных и не очень.



Город

Клуб, в котором теперь играют Пато и Витсель, расположен в городе Тяньцзинь. Это совсем рядом с Пекином, меньше чем в 100 километрах. А ещё рядом Великая Китайская стена. Тяньцзинь — промышленный гигант на 15 млн жителей, который в экономическом плане тянул за собой весь регион, а также богатейший город Китая по объёму ВВП на душу населения. В последние годы это стало проявляться во внешнем виде местности. Оцените театр в парке культуры: Летом 2015 года город потрясла техногенная катастрофа: из-за жары и несоблюдения техники безопасности произошло возгорание химикатов в порту. Пожар не успели потушить быстро, он распространился и добрался до складов. Последовавшие взрывы ученые оценили в 21 килотонну в тротиловом эквиваленте. Целые районы были эвакуированы, а целые улицы уничтожены. Выглядело это примерно так: За полтора года последствия катастрофы удалось преодолеть. Город живёт прежней жизнью и очень впечатляет. Дерби.

«Цюаньцзянь» — не единственный профессиональный клуб в Тяньцзине. Второй называется «Тяньцзинь Тэда», и между ними сложные отношения. На то есть причины.



«Цюаньцзянь» принадлежит компании Quanjian Natural Medical Group, которая производит лекарственные препараты на травах, применяемые в традиционной китайской медицине. Редкий случай: практически всеми клубами Суперлиги владеют строительные гиганты. Так вот, ещё пару лет назад компания управляла соседней командой. Но из-за конфликта с совладельцами «Тяньцзинь Тэда» руководство покинуло этот клуб и купило другой в том же городе… Это произошло всего полтора года назад, так что новая жизнь «Цюаньцзянь» только начинается. Первым делом был проведён полный ребрендинг: от замены названия и логотипа до новой формы и переезда на новый стадион. А тяньцзиньское дерби (как звучит!) отныне будет вдвойне принципиальным из-за старых обид.

Фабио Каннаваро

Защитник, который получил «Золотой мяч» в 2006 году, имеет уже трёхлетний опыт тренерской работы. Правда, исключительно в экзотических местах. Он мечтает однажды возглавить сборную Италии. Для экс-тренера «Аль-Ахли», «Аль-Насра» и «Гуанчжоу Эвергранд» звучит как-то неумеренно амбициозно, но Каннаваро считает, что построить конкурентоспособную футбольную команду можно в любых условиях.



В марте прошлого года Фабио рассчитывал стать преемником Антонио Конте, но его кандидатуру не восприняли всерьёз, и он, кажется, обиделся. «Я не понимаю, как можно говорить человеку, который провёл здесь 15 лет, что у него нет опыта. Гвардиоле такого не говорили. Я провёл в сборной 15 лет и знаю всё об этой работе».



В итоге вместо сборной Италии летом 2016 года Каннаваро возглавил «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Команда тогда шла на восьмом месте второй по силе лиги Китая. Предыдущий тренер, небезызвестный Вандерлей Лушембурго, был уволен после серии из семи игр без побед. До конца сезона оставалось 18 матчей, «Цюаньцзянь» победил в 13 из них и выиграл Вторую лигу.

Состав

Накануне дебюта в высшем дивизионе команду решили усилить. Пато и Аксель Витсель не единственные дорогие новички. Если вам кажется, что 18 млн евро за бразильца — это много, то как насчёт их предыдущего трансфера? Из «Аль-Ахли» перешёл корейский опорник Квон Кён-Вон. Цена вопроса — 10 млн евро, стоимость игрока по Transfermarkt — 400 тыс., переплата в 25 раз. Правда, с ним Витсель не фотографировался… Кстати, когда в Тяньцзинь прилетел Витсель, чарам поддался и Доменико Кришито: он спросил у Фабио Каннаваро в «Инстаграме»: «Вам там защитник не нужен?», на что Каннаваро ответил: «Может быть, дружище».



Кроме трёх новичков в «Цюаньцзянь» стоит отметить вратаря. Чжан Лю в своё время ненадолго стал рекордсменом среди китайских футболистов: его трансфер обошёлся клубу в 10 млн евро. Посмотрите, как он хорош на тренировках. На левом фланге атаки место занимает Жеуванио, а на позиции «десятки» знакомый нам по семи годам в «Шахтёре» Жадсон. Как это согласуется с лимитом на легионеров? Никак. Очевидно, Витсель будет игроком стартового состава. Пато — тоже, всегда, когда окажется здоров (извините). Вряд ли за корейского полузащитника отдавали 10 млн, если не планировали, что он будет постоянно выходить на поле. На этом всё. Остальным придётся подвинуться.



Каннаваро предпочитает играть по модной схеме 4−2−3−1. В прошлом сезоне главной ударной силой был Луис Фабиано. Бразилец положил 22 гола в 28 матчах, но 1 января его контракт с «Цюаньцзянь» истёк, и клуб не стал его продлевать. Луису помогали Жадсон и Жеуванио, а также китайский вингер Сунь Ке — опытный футболист, который регулярно вызывается в сборную Китая. Вероятно, в этом сезоне Сунь Ке станет ещё более важным звеном, так как противоположный фланг без Жеуванио опустеет.

Перспективы

На первый взгляд, трансфер Пато выглядит странным. Но его легко можно объяснить. Бесконечные травмы Пато не связаны с невезением, стечением обстоятельств или прочей мистикой. Он не выдерживает нагрузок в европейском футболе. После 2008 года он не реже чем раз в три месяца выбывает из-за растяжения мышц. Бразильцу нужно снизить нагрузки либо уничтожить собственные колени. Медленный чемпионат Китая — это, конечно, конец амбиций, с другой стороны — а много ли их осталось после 17 последних травм и потери скорости? Невозможность играть стабильно на высоком уровне не могла не сказаться на характере Пато. Поэтому финансовое предложение, от которого невозможно отказаться, поступило очень вовремя. Для своего нового клуба Пато остаётся форвардом экстра-класса.



Что касается Витселя, то в чемпионате такого уровня, к тому же снабжённый дисциплинированным страхующим, бельгиец может стать тем, кто меняет игру. Game changer, используя терминологию Моуринью.

«Цюаньцзянь» дебютирует в Суперлиге, поэтому будет неизбежно считаться аутсайдером в матчах с другими несбалансированными звёздными командами. Преимуществом станет игра от обороны (Каннаваро именно это считает главным), а также то, что легионеры «Цюаньцзянь» — это футболисты в расцвете лет. Новичкам по 25, 27 и 28 лет — мало кто из конкурентов может похвастаться таким костяком иностранцев.



Бразильцев много не бывает

Вы когда-нибудь слышали о Вагиньо? Нет? А ведь к 35 годам у него набралось больше 20 матчей в бразильской Серии А! Чем не повод купить? В январе 2013 года Вагиньо обошёлся китайцам в неустановленную сумму денег, затем просидел вне заявки полгода и был выдворен из команды. Ещё были Жуниор и Андерсон (просто однофамильцы), которые суммарно протянули год. Уровень этих легионеров не позволял усилить команду даже в матче с тянь-шаньским «Леопардом». Но с приходом новых владельцев к легионерам стали предъявлять чуть больше требований, и теперь просто быть бразильцем оказалось недостаточно. Тогда в команде стали появляться Луис Фабиано, Жадсон и так далее.



У «Тяньцзинь» есть фан-клуб в Бразилии! Конечно, в команде побывало с 2010 года девять бразильцев, но это всё равно необычно. У бразильской группы поклонников клуба в «Инстаграме» тысяча подписчиков.

Название

Возможно, слова «Тяньцзинь Цюаньцзянь» на слух недостаточно музыкальны. Но у них есть другие преимущества. С точки зрения автора статьи, эти слова идеально соответствуют тому, чего мы ждём от названия среднестатистической китайской команды. Это название символизирует само явление. Кроме того, если быстро повторить название хотя бы три раза, произойдёт ассимиляция гласных и слова станут практически близнецами. Попробуйте произнести вслух. Наконец, кроме красоты важен смысл названия. Футбольный клуб «Тяньцзиньское здравоохранение» — звучит круто. Ну ладно, не круто. Но хотя бы социально-ответственно.

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