Салли Мунтари официально перешёл в «Пескару»
Бывший полузащитник «Интера» и «Милана» Салли Мунтари пополнил состав «Пескары», занимающей последнее место в таблице итальянской Серии A.
Клуб на своём официальном сайте объявил, что уладил необходимые формальности и заявил игрока для участия в чемпионате Италии.
Последним клубом 32-летнего Мунтари был саудовский «Аль-Иттихад», который он покинул в июле 2016 года и стал свободным агентом.
В составе «Интера» Мунтари дважды становился чемпионом Италии, а в сезоне-2009/10 выиграл Лигу чемпионов.
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