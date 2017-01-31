Салли Мунтари официально перешёл в «Пескару»

Клуб на своём официальном сайте объявил, что уладил необходимые формальности и заявил игрока для участия в чемпионате Италии.



Последним клубом 32-летнего Мунтари был саудовский «Аль-Иттихад», который он покинул в июле 2016 года и стал свободным агентом.



В составе «Интера» Мунтари дважды становился чемпионом Италии, а в сезоне-2009/10 выиграл Лигу чемпионов.