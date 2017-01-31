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31 января 2017, 22:10 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Известный белорусский голкипер Антон Амельченко будет выступать за «Крумкачи»

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу три новобранца пополнили состав минского клуба «Крумкачи». Самым известным из них является опытный белорусский голкипер Антон Амельченко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

31 января Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. Сразу три новобранца пополнили состав минского клуба Крумкачы. Самым известным из них является опытный белорусский голкипер Антон Амельченко сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Воспитанник гомельского футбола подписал с «воронами» годичный контракт и готовится к сезону с новыми партнерами. В прошлом году Антон Амельченко играл в бобруйской «Белшине», которая покинула высшую лигу чемпионата Беларуси. Ранее Амельченко выступал за «Гомель», потом отправился на легионерские хлеба и поиграл в российских клубах — «Москве», «Ростове», грозненском «Тереке», московском «Локомотиве» и воронежском «Факеле», после чего перебрался в «Белшину». В составе национальной сборной Беларуси Антон Амельченко провел 7 матчей.

Кроме него в «Крумкачах» будут играть 20-летний молдавский форвард Артем Забун, который 17 января дебютировал в составе национальной сборной Молдовы в товарищеском матче с Катаром (1:1), а также 19-летний украинский защитник Александр Варванин. С обоими легионерами контракты заключены на 3 года.

Новым главным тренером ФК «Крумкачи» будет 42-летний украинский специалист Владимир Пятенко, который долгое время работал в штабе донецкого «Металлурга». Планируется, что 1 февраля новый наставник минских «воронов» будет официально представлен команде.

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