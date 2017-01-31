Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28617821/
31 января 2017, 22:09 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Клубы бундеслиги побили трансферный рекорд

Клубы немецкой бундеслиги в январе побили трансферный рекорд, потратив в сумме на новичков 91 миллион евро, сообщает агенство DPA.

Предыдущее достижение было перекрыто почти на 30 миллионов евро — два года назад 18 клубов высшего дивизиона потратили на новых игроков в январе 64 миллиона евро.

Наиболее активен на рынке был «Вольфсбург» — клуб сначала продал за 42 миллиона евро в «ПСЖ» Юлиана Дракслера, а потом потратил 30 миллионов усиление состава, приобретя, в частности, форварда Юнуса Малли из «Майнца» и полузащитника Ришедли Базура из «Аякса».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
27 января

Хоккеист СКА разбил в кровь лицо юной болельщице «Спартака» (Видео)

Женская сборная России по хоккею избила сборную Чехии (видео драки)

Почему требования 19 стран против России это хорошо