Клубы бундеслиги побили трансферный рекорд

Предыдущее достижение было перекрыто почти на 30 миллионов евро — два года назад 18 клубов высшего дивизиона потратили на новых игроков в январе 64 миллиона евро.

Наиболее активен на рынке был «Вольфсбург» — клуб сначала продал за 42 миллиона евро в «ПСЖ» Юлиана Дракслера, а потом потратил 30 миллионов усиление состава, приобретя, в частности, форварда Юнуса Малли из «Майнца» и полузащитника Ришедли Базура из «Аякса».