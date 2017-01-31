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31 января 2017, 22:08 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Реал» отдал в аренду «Крузейро» хавбека, который был на грани завершения карьеры

Полузащитник «Реала» Лукас Силва арендован «Крузейру» до июня 2018 года, сообщает пресс-служба мадридцев.

Напомним, что летом минувшего года бразилец должен был перейти на правах аренды в лиссабонский «Спортинг», но медицинское обследование выявило у хавбека порок сердца.

После этого появилась информация о том, что Силва завершит карьеру, но вскоре сам 23-летний латиноамериканец опроверг эти сообщения, поскольку повторные анализы не выявили никаких проблем со здоровьем игрока.

Перед завершением 2016 года футболист приступил к тренировкам в общей группе игроков «Реала». В «Королевский клуб» Силва перешел в январе 2014 года из «Крузейру» за 14 миллионов евро.

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