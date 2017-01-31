«Бавария»: Рибери из-за травмы бедра пропустит примерно две недели
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери получил травму бедра на тренировке команды и пропустит около двух недель.
Изначально СМИ сообщили, что мюнхенцы не смогут рассчитывать на игрока в течение
«Франку Рибери пришлось прервать тренировку во вторник
В нынешнем сезоне Рибери принял участие в 18 матчах за «Баварию» во всех турнирах, забил два гола и сделал 11 результативных передач.
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