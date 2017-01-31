«Бавария»: Рибери из-за травмы бедра пропустит примерно две недели

Изначально СМИ сообщили, что мюнхенцы не смогут рассчитывать на игрока в течение трёх-четырёх недель.



«Франку Рибери пришлось прервать тренировку во вторник из-за растяжения бедра. 33-летний игрок выбыл примерно на две недели», — информирует официальный сайт «Баварии».



В нынешнем сезоне Рибери принял участие в 18 матчах за «Баварию» во всех турнирах, забил два гола и сделал 11 результативных передач.