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31 января 2017, 22:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Осасуна» арендовала Сиригу у «ПСЖ» до конца сезона

Голкипер «ПСЖ» Сальваторе Сиригу, который на правах арены начинал сезон-2016/17 в «Севилье», продолжит карьеру в «Осасуне».

Испанский клуб арендовал Сиригу до конца сезона, информирует официальный сайт «Осасуны».

«ПСЖ» Сальваторе Сиригу принадлежит с 2011 года, куда перебрался из «Палермо». Его контракт с «ПСЖ» действует до лета 2018 года.

Сиригу провёл в «Севилье» лишь два матча в этом сезоне Примеры, из-за чего «ПСЖ» досрочно прервал аренду.

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