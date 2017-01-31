«Осасуна» арендовала Сиригу у «ПСЖ» до конца сезона

Испанский клуб арендовал Сиригу до конца сезона, информирует официальный сайт «Осасуны».



«ПСЖ» Сальваторе Сиригу принадлежит с 2011 года, куда перебрался из «Палермо». Его контракт с «ПСЖ» действует до лета 2018 года.



Сиригу провёл в «Севилье» лишь два матча в этом сезоне Примеры, из-за чего «ПСЖ» досрочно прервал аренду.