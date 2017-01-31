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31 января 2017, 20:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Картабия расторг контракт с «Валенсией»

Полузащитник «Валенсии» Федерико Картабия покидает клуб.

«Валенсия» объявила о расторжении контракта с 24-летним футболистом, который получил статус свободного агента.

«Клуб договорился с Картабия о расторжении контракта. ФК “Валенсия” желает ему удачи в дальнейшей карьере», — информирует официальный сайт испанского клуба.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Картабия принял участие в четырёх матчах, в общей сложности проведя на поле всего 152 минуты. За это время Картабия не сумел отметиться результативными действиями.

Валенсия
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