Хихонский «Спортинг» официально объявил о переходе Траоре
Нападающий «Монако» Ласина Траоре, который провёл первую часть сезона на правах аренды в ЦСКА, перешёл в хихонский «Спортинг», сообщает
пресс-служба испанского клуба.
26-летний ивуариец будет выступать в «Спортинге» на правах аренды до конца сезона. Сегодня были подписаны официальные документы о переходе игрока, Траоре прошёл медосмотр, а завтра его представят болельщикам на специальной
За российский клуб Ласина сыграл в общей сложности 21 матч и забил 6 мячей. «Спортинг» после 20 туров чемпионата Испании находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице.
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