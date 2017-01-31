Хихонский «Спортинг» официально объявил о переходе Траоре

26-летний ивуариец будет выступать в «Спортинге» на правах аренды до конца сезона. Сегодня были подписаны официальные документы о переходе игрока, Траоре прошёл медосмотр, а завтра его представят болельщикам на специальной пресс-конференции.



За российский клуб Ласина сыграл в общей сложности 21 матч и забил 6 мячей. «Спортинг» после 20 туров чемпионата Испании находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице.