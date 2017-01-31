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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28617066/
31 января 2017, 19:43 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Китайцы интересуются форвардом из третьего английского дивизиона

«Сканторп» отказался продавать нападающего Кевина ван Веека в Китай, утверждает BBC.

Китайцы предлагали за 25-летнего форварда сумму в районе 4 миллионов фунтов стерлингов. При этом не называется, какой именно клуб проявлял интерес к голландцу.

Другие СМИ сообщают, что он выступает в китайской суперлиге. Отметим, что «Сканторп» играет в лиге 1 — третьем по силе дивизионе Англии. В нынешнем сезоне ван Веен забил уже десять голов во всех турнирах.

Голландские источники сообщают, что сам футболист подтвердил интерес к себе со стороны «Хенань Цзянье».
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