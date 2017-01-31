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31 января 2017, 19:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Китайская группа компаний хочет купить бельгийский клуб «Мускрон» за € 9 млн

Китайская группа компаний Suning Group сделала владельцам бельгийского клуба «Мускрон» предложение о его приобретении за € 9 млн, сообщает Inside World Football.

Последние 18 месяцев владельцы клуба — футбольные агенты Фали Рамадани и Пини Захави — использовали его как площадку для рекламы молодых талантливых игроков, но команда с трудом избежала вылета во второй дивизион в прошлом сезоне. Китайские инвесторы могут вдохнуть в «Мускрон» вторую жизнь и сделать его конкурентоспособным в Премьер-лиге. На данный момент стороны ведут переговоры.
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