Китайская группа компаний хочет купить бельгийский клуб «Мускрон» за € 9 млн
Китайская группа компаний Suning Group сделала владельцам бельгийского клуба «Мускрон» предложение о его приобретении за € 9 млн, сообщает Inside World Football.
Последние 18 месяцев владельцы клуба — футбольные агенты Фали Рамадани и Пини Захави — использовали его как площадку для рекламы молодых талантливых игроков, но команда с трудом избежала вылета во второй дивизион в прошлом сезоне. Китайские инвесторы могут вдохнуть в «Мускрон» вторую жизнь и сделать его конкурентоспособным в
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