Китайская группа компаний хочет купить бельгийский клуб «Мускрон» за € 9 млн

Последние 18 месяцев владельцы клуба — футбольные агенты Фали Рамадани и Пини Захави — использовали его как площадку для рекламы молодых талантливых игроков, но команда с трудом избежала вылета во второй дивизион в прошлом сезоне. Китайские инвесторы могут вдохнуть в «Мускрон» вторую жизнь и сделать его конкурентоспособным в Премьер-лиге. На данный момент стороны ведут переговоры.