«Алтай» уступил венгерскому клубу
Семейский «Алтай» на УТС в Турции провел товарищеский матч с венгерским клубом «Пакш», пишет Sports.kz.
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«Алтай»:
1-й тайм: Котляр, Шмидт, Диалло, Колодин, Кейлер, Ерсалимов, Казачокс, Касьянов, Нургалиев, Карпович, Молдакараев.
2-й тайм: Котляр, Бутуев, Димов, Умашев, Сакенов, Заречный, Казачокс, Хабит, Мкртчан, Жумаскалиев, Диаби.
В первом тайме на гол Адама Хайду, в составе казахстанцев ответил Азат Ерсалимов. После перерыва венры отметились еще раз, благодаря и одержали верх. 2:1 — победа ФК «Пакш».
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