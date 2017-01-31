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31 января 2017, 19:23 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Алтай» уступил венгерскому клубу

Семейский «Алтай» на УТС в Турции провел товарищеский матч с венгерским клубом «Пакш», пишет Sports.kz.

<span class=error>Семейский</span> Алтай на <span class=error>УТС</span> в Турции провел товарищеский матч с венгерским клубом <span class=error>Пакш</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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«Алтай»:
1-й тайм: Котляр, Шмидт, Диалло, Колодин, Кейлер, Ерсалимов, Казачокс, Касьянов, Нургалиев, Карпович, Молдакараев.
2-й тайм: Котляр, Бутуев, Димов, Умашев, Сакенов, Заречный, Казачокс, Хабит, Мкртчан, Жумаскалиев, Диаби.

В первом тайме на гол Адама Хайду, в составе казахстанцев ответил Азат Ерсалимов. После перерыва венры отметились еще раз, благодаря и одержали верх. 2:1 — победа ФК «Пакш».

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