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31 января 2017, 17:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хуанфран отказался переходить из «Депортиво» в «Рубин»

Защитник «Депортиво» Хуанфран мог продолжить карьеру в России.

28-летний футболист недавно «получил выгодное предложение» от «Рубина», утверждает Riazor.

Точная сумма, предложенная казанцами, не сообщается, но источник отмечает, что она заметно превышает его нынешнюю зарплату. Несмотря на это, Хуанфран ответил отказом.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Хуанфран провел 17 матчей, в которых отдал три голевые передачи.

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МОСКВА, 31 янв — Р-Спорт. Защитник Крис Мавинга, ранее выступавший за казанский футбольный клуб «Рубин», стал игроком «Торонто», выступающего в Major League Soccer (MLS, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде), сообщает L’Equipe.
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