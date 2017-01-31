Хуанфран отказался переходить из «Депортиво» в «Рубин»

28-летний футболист недавно «получил выгодное предложение» от «Рубина», утверждает Riazor.



Точная сумма, предложенная казанцами, не сообщается, но источник отмечает, что она заметно превышает его нынешнюю зарплату. Несмотря на это, Хуанфран ответил отказом.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Хуанфран провел 17 матчей, в которых отдал три голевые передачи.