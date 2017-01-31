«Астана» разгромила лучший клуб Азии
«Астана» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ встретилась с корейским клубом «Чонбук Хёндэ», пишет Sports.kz.
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Стартовый состав «Астаны»: Эрич, Аничич, Нургалиев, Мужиков, Лулаку, Твумаси, Шитов, Шомко, Маевский, Постников, Муртазаев.
Команде Станимира Стойлова удался быстрый гол, с пенальти его провел Азат Нургалиев, а после перерыва счет увеличил Серикжан Мужиков, итог подвел Дидар Жалмукан. 3:0 — победа «Астаны».
Стоит отметить, что «Чонбук Хёндэ» является действующим победителем Азиатской Лиги Чемпионов.
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