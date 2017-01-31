Тьерри Анри: Нужно уважать решение Пайе, мы же не знаем, что у него в голове

«Я не знаю, почему он захотел уйти. Нам нужно уважать его решение, потому что возможно у него были на это очень важные причины. Иногда все выглядит не так, как есть на самом деле. Если вы болельщик “Вест Хэм”, вы расстроены. Но вы не знаете, что происходит в голове у Пайе», — приводит Sky Sports слова Пайе.

Напомним, 29-летний полузащитник отказался играть за «молотобойцев» и в воскресенье вернулся в «Марсель», за который выступал в 2013—2015 годах. Сумма трансфера составила 25 миллионов фунтов стерлингов.