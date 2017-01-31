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31 января 2017, 16:43 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Экс-тренер ФК «Тернополь» побывал на допросе в Генпрокуратуре

Имя специалиста фигурирует в деле о договорных матчах.

Имя специалиста фигурирует в деле о договорных матчах. Увеличить
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Экс-главный тренер «Тернополя» Роман Максимюк фигурирует в материалах дела о договорных матчах.

Как стало известно «Футбол 24», экс-игрок сборной Украины Роман Максимюк допрошен Генеральной прокуратурой Украины по делу о договорных матчах.

Пока неизвестно, в каком качестве находился на допросе Максимюк (свидетель или подозреваемый). Его имя фигурирует в признании экс-футболиста молодежного состава «Металлиста» Евгения Малика, как одного из организаторов договорных матчей.

Напомним, что Роман Максимюк с 13 января 2017 года возглавлял ФК «Тернополь». 18 января 2017 года тренер и клуб прекратили сотрудничество.

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