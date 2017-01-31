Экс-тренер ФК «Тернополь» побывал на допросе в Генпрокуратуре
Имя специалиста фигурирует в деле о договорных матчах.
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Видимо, что-то случилось...
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Как стало известно «Футбол 24»,
Пока неизвестно, в каком качестве находился на допросе Максимюк (свидетель или подозреваемый). Его имя фигурирует в признании
Напомним, что Роман Максимюк с 13 января 2017 года возглавлял ФК «Тернополь». 18 января 2017 года тренер и клуб прекратили сотрудничество.
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