Знаковые трансферы, совершенные в зимний дедлайн

Кто-то ждет до последнего и поднимает цену, кто-то до последнего торгуется. Бывало и такое, что из-за неполадки в компьютере громкие переходы просто срывались.

Вот список тех игроков, кто все же сменил свою клубную прописку в дедлайн трансферного окна.

Фернандо Торрес

Откуда и куда: из «Ливерпуля» в «Челси».

Год: 2011.

Сумма: 58,5 миллионов евро.

Переход Торреса был признан провальным, так как от него ожидали совершенно других результатов. За 172 матча испанец отличился всего 45 раз. А сколько раз он не использовал выходов один на один с вратарем, сколько раз не забил в пустые ворота. Этих моментов никто, конечно, не считал, но болельщики их не забудут. Однако в составе «Челси» Торрес стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка УЕФА и Кубка Англии.

Энди Кэрролл

Откуда и куда: из «Ньюкасл Юнайтед» в «Ливерпуль».

Год: 2011.

Сумма: 41 миллион евро.

Не смотря на потрясающую игру Энди за сорок, все любители футбола говорили, что сумма за него прилично завышена. Описать его игру в «Ливерпуле» можно всего одним словом — шесть! Именно столько голов он забил за мерсисайдцев в АПЛ.

Давид Луис

Откуда и куда: из «Бенфика» в «Челси».

Год: 2011.

Сумма: 25 миллионов евро.

Первый из перечисленных переходов, который можно отнести к удачным. Универсальный игрок, который может и в обороне помочь, и начать атаку, и завершить ее. В первом приходе в «Челси» складивалось ощущение, что у бразильца два сердца, а сил хватить играть за всех. Лондонский клуб выиграл не только на том, что такой игрок выступал в их форме, но и от продажи в «ПСЖ», которая обошлась в 49,5 миллионов евро.

Луис Суарес

Откуда и куда: из «Аякс» в «Ливерпуль».

Год: 2011.

Сумма: 26,5 миллионов евро.

31 яваря 2011 года «Ливерпуль» подписал двух нападающих — Энди Кэрролла и Луиса Суареса из «Аякса». Если бы владельцы клуба могли бы смотреть в будущее, то за уругвайского нападающего они бы заплатили и сумму, за которую обошелся Кэрролл. Он стал любимчиком болелщиков. Забил 69 голов за 110 матчей. Продали Суареса в «Барселону» за 81,7 миллионов евро, что окупило и его покупку, и не удачное преобретение Кэрролла.