Герой футбольного дня. Эльяким Мангала

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Эльяким Мангала, такое впечатление, свою миссию в футболе уже выполнил. Сначала француз обогатил льежский «Стандард» на 6,5 миллионов евро (именно столько бельгийцам за защитника заплатил «Порту»), а затем гармонично вписался в картину футбольного бизнеса «драконов» — 40 миллионов евро от «Манчестер Сити».

Хотя, по сути, пример с Эльякимом Мангала — показательный. Показательный в плане того, насколько раздутыми и болезненными в современном спортивном мире являются цены на футболистов. Мангала может и добротный футболист, но явно не на сорок миллионов евроденег. В «Манчестер Сити» он так и не стал своим, в «Порту» от него и не требовали быть таковым, а в «Валенсии» Мангала банально придерживается своего курса — курса нестабильного и непредсказуемого защитника.

Вчерашний матч против «Лас-Пальмас» для «Валенсии» мог сложиться иначе. Если бы не удаление Мунира. Оставшись в меньшинстве, «лос чес» все равно выглядели довольно неплохо, но подскочить выше головы не смогли. К тому же, сразу после удаления счет стал 1:2 не в пользу «Валенсии», что требовало от гостей немалых усилий.

Поэтому третий гол в ворота «Валенсии», пропущенный по вине Мангала, не стал определяющим. Зато он показателен в плоскости игры французского защитника. Простая передача из фланга — и просто вопиющая ошибка стоппера.

«Валенсия» проиграла после двух примечательных побед над соперниками, более сложными, чем «Лас-Пальмас» («Эспаньолом» и «Вильярреалом»).