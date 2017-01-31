Одесский «Черноморец» проиграл болгарскому «Нефтохимику» на сборе в Турции

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В турецкой Алании завершился контрольный матч одесского «Черноморца» на зимнем сборе, в котором команда украинской Премьер-лиги проиграла болгарскому «Нефтохимику» из Бургаса, сообщает официальный сайт одесситов.

С первых минут встречи преимуществом завладели одесситы, однако до опасных моментов дело так и не дошло. Затем игра выровнялась, и болгарская команда провела несколько неплохих атак, нанеся до 20-й минуты два неточных удара из-за штрафной площадки. В конце получаса поединка потенциальную опасность представлял «выстрел» Четкова метров с 20-ти, но мяч прошел выше ворот. В свою очередь, у «Черноморца» дважды мог забивать Хобленко. На 32-й минуте наш форвард после углового бил головой из вратарской площадки, но промахнулся, а на 34-й, выполняя штрафной удар, послал «снаряд» радом со штангой.

После перерыва первыми могли добиться успеха «моряки»: на 60-й минуте Данченко со «стандарта» едва не закрутил мяч в дальнюю «девятку». Болгары же в одной из своих контратак поразили цель: Манев с линии штрафной площадки угодил точно в дальний верхний угол — 0:1. «Черноморец» стал атаковать еще напористей, но на 78-й минуте соперники воспользовались тем, что наш голкипер не сумел зафиксировать мяч после дальнего удара, и Йорданов установил окончательный результат встречи — 0:2. Перед финальным свистком хороший момент, чтобы «размочить» счет, не использовал «Черноморец»: «снаряд», посланный с острого угла, миновал ворота.

Следует отметить, что первый спарринг «моряков» на турецком сборе начался с 20 минутным опозданием по вине организаторов матча со стороны болгарской команды. ФК «Черноморец» надеется, что организаторы сборов в дальнейшем таких огрехов не допустят, также, как и игр на футбольных полях такого низкого качества, как сегодня.

«Нефтохимик» (Бургас, Болгария) — «Черноморец» — 2:0 (0:0).

31 января 2017 года. п. Турклер Алания (Турция). Муниципальный стадион.

«Черноморец»: Кожухарь (футболист на просмотре, 46), Норенков, Азацкий (Гадрани, 65, футболист на просмотре), Петько, Данченко (капитан), Мурашов, Третьяков (Попов, 72), Мусолитин (футболист на просмотре, 72), Барилко (футболист на просмотре, 65), Хобленко.

Тренер — Александр Бабич.