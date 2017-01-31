Хавбек «Анжи» Обертан продолжит карьеру в «Уигане»
Полузащитник Габриэль Обертан, права на которого принадлежат «Анжи», продолжит карьеру в Англии.
27-летний футболист до конца дня должен подписать контракт с «Уиганом». Об этом сообщает France Football.
В ближайшее время Обертан пройдёт медицинское обследование, после чего должно состояться подписание договора. Контракт с хавбеком будет рассчитан на 18 месяцев.
Отмечается, что «Уигану» Габриэль Обертан достанется бесплатно. Его контракт с «Анжи» истекает летом 2018 года.
У Обертана уже есть опыт выступления в Англии. С 2009 по 2011 год Габриэль был игроком «Манчестер Юнайтед», а затем пять лет выступал за «Ньюкасл».
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