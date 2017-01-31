Хавбек «Анжи» Обертан продолжит карьеру в «Уигане»

27-летний футболист до конца дня должен подписать контракт с «Уиганом». Об этом сообщает France Football.



В ближайшее время Обертан пройдёт медицинское обследование, после чего должно состояться подписание договора. Контракт с хавбеком будет рассчитан на 18 месяцев.



Отмечается, что «Уигану» Габриэль Обертан достанется бесплатно. Его контракт с «Анжи» истекает летом 2018 года.



У Обертана уже есть опыт выступления в Англии. С 2009 по 2011 год Габриэль был игроком «Манчестер Юнайтед», а затем пять лет выступал за «Ньюкасл».