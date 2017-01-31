Аренда Траоре обойдётся хихонскому «Спортингу» в € 1 млн
Испанскому изданию El Comercio стали известны финансовые детали перехода нападающего Ласина Траоре в хихонский «Спортинг», где ивуариец будет играть на правах аренды до конца сезона.
По информации издания, аренда 26-летнего форварда обойдётся испанскому клубу в € 1 млн. Отмечается, что Траоре уже прибыл в Хихон для завершения сделки. Ранее «Чемпионат» сообщил о достигнутой договорённости о переходе Траоре в «Спортинг».
Трансфер Траоре принадлежит «Монако», а за ЦСКА он играл с начала сезона на правах аренды. За ЦСКА Траоре сыграл в общей сложности 21 матч и забил 6 мячей. «Спортинг» после 20 туров чемпионата Испании находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице.
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