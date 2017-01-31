Геннадий Близнюк подписал новый контракт с «Ислочью»
Белорусский нападающий Геннадий Близнюк подписал новый контракт с «Ислочью».
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Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с ветераном рассчитано на 1 год. Близнюк присоединился к «Ислочи» во второй половине прошлого сезона. В составе «волков» форвард провел 12 игр чемпионата и Кубка, забил 3 гола.
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