Терри: Надеюсь, в этом сезоне АПЛ мне больше не придётся играть

36-летний футболист первые четыре матча сезона-2016/17 АПЛ начинал в стартовом составе, но после полученной травмы на поле появился только один раз.



«В первую очередь хочу сказать, что команда на ходу и играет невероятно. Иногда ничего нельзя поделать в той или иной ситуации. Я играл в первых четырёх матчах сезона, потом получил травму и потерял место в стартовом составе, а затем мы проиграли “Арсеналу” и “Ливерпулю”.



Затем “Челси” выиграл 13 матчей подряд, но, даже восстановившись, я не играю. Это трудно принять, но я должен это сделать.



Конте всегда был честен со мной. Он сказал: “Послушай, я не могу вернуть тебя в состав, когда парни играют так хорошо в обороне”.



Я надеюсь, что в нынешнем сезоне больше не сыграю, ведь это будет означать, что команда продолжает выигрывать», — цитирует Терри Mirror.