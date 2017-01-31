Терри: Надеюсь, в этом сезоне АПЛ мне больше не придётся играть
Капитан и защитник «Челси» Джон Терри поделился мнением о своём текущем положении в клубе.
36-летний футболист первые четыре матча сезона-2016/17 АПЛ начинал в стартовом составе, но после полученной травмы на поле появился только один раз.
«В первую очередь хочу сказать, что команда на ходу и играет невероятно. Иногда ничего нельзя поделать в той или иной ситуации. Я играл в первых четырёх матчах сезона, потом получил травму и потерял место в стартовом составе, а затем мы проиграли “Арсеналу” и “Ливерпулю”.
Затем “Челси” выиграл 13 матчей подряд, но, даже восстановившись, я не играю. Это трудно принять, но я должен это сделать.
Конте всегда был честен со мной. Он сказал: “Послушай, я не могу вернуть тебя в состав, когда парни играют так хорошо в обороне”.
Я надеюсь, что в нынешнем сезоне больше не сыграю, ведь это будет означать, что команда продолжает выигрывать», — цитирует Терри Mirror.
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