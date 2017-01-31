В Испании намерены с 2018 года внедрить во время матчей технологию видеоповторов
В чемпионате Испании в будущем может быть внедрена технология, позволяющая во время спорных моментов матчей определять посредством видеоповторов, пересекал ли мяч линию ворот.
Об этом сообщил президент профессиональной футбольной лиги страны Хавьер Тебас после полемики, возникшей по итогам матча 20-го тура Примеры между «Барселоной» и «Бетисом» (1:1).
«Мы всегда ратовали за использование технологии в футболе. Считаем, что в этом случае это наиболее продвинутый вариант. Тестирование технологий уже в процессе. Если ФИФА утвердит использование технологии, то, думаю, с июля 2018 года мы будем применять её. В нынешнем сезоне были ещё три подобных случая, о которых люди так много не говорили», — цитирует Тебаса
На 78-й минуте матча между «Барселоной» и «Бетисом» нападающий каталонцев Неймар при счёте 1:0 в пользу андалусской команды пробил по воротам. Мяч пересёк линию ворот, после чего его выбил защитник «Бетиса» Айсса Манди. Судьи во главе с главным арбитром Алехандро Хосе Эрнандесом взятие ворот не зафиксировали.
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