В Испании намерены с 2018 года внедрить во время матчей технологию видеоповторов

Об этом сообщил президент профессиональной футбольной лиги страны Хавьер Тебас после полемики, возникшей по итогам матча 20-го тура Примеры между «Барселоной» и «Бетисом» (1:1).



«Мы всегда ратовали за использование технологии в футболе. Считаем, что в этом случае это наиболее продвинутый вариант. Тестирование технологий уже в процессе. Если ФИФА утвердит использование технологии, то, думаю, с июля 2018 года мы будем применять её. В нынешнем сезоне были ещё три подобных случая, о которых люди так много не говорили», — цитирует Тебаса Football-Espana.



На 78-й минуте матча между «Барселоной» и «Бетисом» нападающий каталонцев Неймар при счёте 1:0 в пользу андалусской команды пробил по воротам. Мяч пересёк линию ворот, после чего его выбил защитник «Бетиса» Айсса Манди. Судьи во главе с главным арбитром Алехандро Хосе Эрнандесом взятие ворот не зафиксировали.