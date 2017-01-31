В футболе так бывает: ещё вчера тебе не находится места в резерве родного клуба, а сегодня ты позарез нужен не одному — целой паре кандидатов в чемпионы, притом разных стран. История Вячеслава Караваева — из этой серии.



В начале 2017 года 21-летний воспитанник ЦСКА встал перед тяжёлым жизненным выбором: предпринять ещё одну попытку заиграть на родине (с гарантированным повышением статуса, оклада и, возможно, перспектив в сборной) или продолжить успешную европейскую гастроль. Каждый вариант по-своему привлекателен. Каждый подразумевает риски. Но теперь ни один из них невозможен без согласия игрока. На этой карьерной развилке, в отличие от предыдущих, последнее слово будет за ним. Есть о чём поразмыслить.

Зачем Караваев «Спарте»

На первый взгляд, у Караваева нет резонов что-либо менять в карьере. Вот решительно никаких. Она у российского бека развивается планомерно и очень успешно. За два сезона в «Дукле» и «Яблонеце» Вячеслав снискал репутацию одного из перспективнейших защитников чешской лиги и предсказуемо пошёл на повышение — в самый титулованный клуб страны.



В «Спарте» прогресс Караваева продолжился. На его позициях отставка Зденека Щасны совершенно не сказалась.

Что в национальной, что в европейской лиге Вячеслав неизменно выходил в стартовом составе — и тренерское доверие оправдывал. Во втором полугодии 2016-го Караваев развил феноменальную наступательную активность и выбился в лучшие ассистенты клуба (6 результативных передач по версии официального сайта чемпионата, 7 — согласно transfermarkt.de). Вдобавок дважды поразил чужие ворота самостоятельно. 8−9 результативных действий в 13 матчах и нападающему сделают честь. В профиле правого защитника они вызывают смесь удивления с восхищением.



Пражскому клубу в любом случае не улыбалось расставаться с одним из лучших игроков сезона. Теперь же он будет держаться за Караваева двумя руками. Во-первых, на носу встречи Лиги Европы с «Ростовом». Во-вторых, заменить Вячеслава здесь и сейчас пражанам просто некем: дублёр россиянина Загустел поломался и загрустил. Уже два этих обстоятельства затрудняют гипотетические переговоры о трансфере Караваева. Но есть и третье, не менее, а возможно, более важное — желание самого игрока расти и развиваться в Европе. Из Чехии до условной Германию во всех отношениях ближе, чем из России. А Вячеслав не скрывает стремления попробовать себя в Бундеслиге. Ну, или другом турнире сопоставимого уровня. Например, в АПЛ.

Зачем Караваев «Спартаку»

При всей своей бурной активности на зимнем рынке одну проблемную позицию в составе лидер РФПЛ до сих пор не закрыл. Встречать весну с одним профильным правым защитником, которому через полторы недели стукнет 33 года, Массимо Каррере не улыбается — ведь от этой весны зависят его собственные руководящие перспективы. Желание Мистера начать вторую часть сезона во всеоружии нашло понимание у первого лица клуба и вылилось в ряд отнюдь не копеечных покупок. По нашим данным, Леонид Федун готов потратиться ещё на одного исполнителя. С высокой степенью вероятности это будет «латераль».

По занятному стечению обстоятельств, в поле зрения «Спартака» оказалось сразу два игрока, ассоциирующихся у болельщика клуба с самой нелюбимой цветовой гаммой — красно-синей. По Марио Фернандесу «Спартак» даже предложение «армейцам» вроде бы сформулировал, и предложение серьёзное — 18 миллионов в евровалюте. Для понимания: это почти вдвое больше того, что ЦСКА в своё время отдал за бразильца и на три миллиона выше его рыночной стоимости по transfermarkt.de. Внушительные деньги по нынешним временам, но даже они не заставили Евгения Гинера поступиться принципами. Предложение «Спартака» ЦСКА отверг. Марио в этом вопросе проявил солидарность с клубом.



Караваев стоит дешевле и договориться с ним, наверное, легче. Сумма отступных в контракте игрока (3 миллиона) «Спартак» точно не остановит. И ЦСКА — вроде бы! — не собирается пользоваться правом первоочередного выкупа своего воспитанника, лишь бы только досадить соседу-неприятелю. Но ситуация может резко измениться….

Зачем Караваев ЦСКА

… если «армейцы» вздумают-таки продать Фернандеса. Не «Спартаку» — любому другому платёжеспособному клубу. При таком раскладе Караваев автоматически станет первым кандидатом на замену Марио. Ибо: а) свой, б) недорогой (относительно Фернандеса), в) максимально близок по формату к Марио. Возможно, для ЦСКА в непростой финансовой ситуации это была бы идеальная операция. Но слишком уж много условий должно совпасть для её осуществления. И желания игроков здесь — не последний фактор.

На моей памяти ни Фернандес не обозначал желания уйти, ни Караваев — вернуться. Это, пожалуй, главные преграды, препятствующие громкому двойному трансферу. Я уже молчу о том, что зимой на рынке не так много желающих расстаться с 15−18 миллионами евро ради защитника — даже такого классного, как Фернандес.