Каравай, кого хочешь — выбирай! «Спартак»? ЦСКА? «Спарта»?
Не сумев сманить из ЦСКА Марио Фернандеса, «Спартак» переключил внимание на бывшего «армейца» — Вячеслава Караваева.
В футболе так бывает: ещё вчера тебе не находится места в резерве родного клуба, а сегодня ты позарез нужен не одному — целой паре кандидатов в чемпионы, притом разных стран. История Вячеслава Караваева — из этой серии.
В начале 2017 года 21-летний воспитанник ЦСКА встал перед тяжёлым жизненным выбором: предпринять ещё одну попытку заиграть на родине (с гарантированным повышением статуса, оклада и, возможно, перспектив в сборной) или продолжить успешную европейскую гастроль. Каждый вариант
Зачем Караваев «Спарте»
На первый взгляд, у Караваева нет резонов
В «Спарте» прогресс Караваева продолжился. На его позициях отставка Зденека Щасны совершенно не сказалась.
Что в национальной, что в европейской лиге Вячеслав неизменно выходил в стартовом составе — и тренерское доверие оправдывал. Во втором полугодии 2016-го Караваев развил феноменальную наступательную активность и выбился в лучшие ассистенты клуба (6 результативных передач по версии официального сайта чемпионата, 7 — согласно transfermarkt.de). Вдобавок дважды поразил чужие ворота самостоятельно. 8−9 результативных действий в 13 матчах и нападающему сделают честь. В профиле правого защитника они вызывают смесь удивления с восхищением.
Пражскому клубу в любом случае не улыбалось расставаться с одним из лучших игроков сезона. Теперь же он будет держаться за Караваева двумя руками.
Зачем Караваев «Спартаку»
При всей своей бурной активности на зимнем рынке одну проблемную позицию в составе лидер РФПЛ до сих пор не закрыл. Встречать весну с одним профильным правым защитником, которому через полторы недели стукнет 33 года, Массимо Каррере не улыбается — ведь от этой весны зависят его собственные руководящие перспективы. Желание Мистера начать вторую часть сезона во всеоружии нашло понимание у первого лица клуба и вылилось в ряд отнюдь не копеечных покупок. По нашим данным, Леонид Федун готов потратиться ещё на одного исполнителя. С высокой степенью вероятности это будет «латераль».
По занятному стечению обстоятельств, в поле зрения «Спартака» оказалось сразу два игрока, ассоциирующихся у болельщика клуба с самой нелюбимой цветовой гаммой —
Караваев стоит дешевле и договориться с ним, наверное, легче. Сумма отступных в контракте игрока (3 миллиона) «Спартак» точно не остановит. И ЦСКА — вроде бы! — не собирается пользоваться правом первоочередного выкупа своего воспитанника, лишь бы только досадить
Зачем Караваев ЦСКА
… если «армейцы»
На моей памяти ни Фернандес не обозначал желания уйти, ни Караваев — вернуться. Это, пожалуй, главные преграды, препятствующие громкому двойному трансферу. Я уже молчу о том, что зимой на рынке не так много желающих расстаться с 15−18 миллионами евро ради защитника — даже такого классного, как Фернандес.
И ещё один нюанс: продажа Марио на Запад может рикошетом ударить по сборной. Не факт, что в условной Испании Фернандес будет так же мотивирован играть за триколор, как сейчас. Даже из этих соображений его, наверное, стоило бы задержать в России до ЧМ-2018 — иначе натурализация может банально обессмыслиться. Уедет — и поминай как звали…
У
Вам слово, Слава.
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