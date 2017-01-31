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31 января 2017, 14:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник КПР Колкер может продолжить карьеру в России

Защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер может продолжить карьеру в России.

Об этом сообщает Mirror. Руководство намерено отдать игрока в аренду, чтобы сократить зарплатную ведомость. В неделю Колкер получает более £ 30 тыс.

25-летний англичанин не выходил на поле с октября прошлого года из-за травмы бедра и до сих пор восстанавливается. Британские СМИ отмечают, что чемпионат России стартует в марте и к этому времени Колкер может залечить повреждение и набрать форму. Какому именно российскому клубу интересен защитник, не сообщается.

В «КПР» Стивен Колкер играет с 2014 года, куда перебрался из «Кардиффа». Контракт с «рейнджерами» действует до лета 2018 года.

Куинз Парк Рейнджерс
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