Защитник КПР Колкер может продолжить карьеру в России
Защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер может продолжить карьеру в России.
Об этом сообщает Mirror. Руководство намерено отдать игрока в аренду, чтобы сократить зарплатную ведомость. В неделю Колкер получает более £ 30 тыс.
25-летний англичанин не выходил на поле с октября прошлого года
В «КПР» Стивен Колкер играет с 2014 года, куда перебрался из «Кардиффа». Контракт с «рейнджерами» действует до лета 2018 года.
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