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31 января 2017, 14:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Отец Симеоне: Думаю, сын в 50−55 лет возглавит аргентинскую сборную

Карлос Симеоне, отец главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, сказал, что его сын не будет работать в испанском клубе вечно.

По словам Симеоне-старшего, перемены в тренерской карьере 46-летнего аргентинского специалиста неизбежны.

«Сегодня Диего нужна каждодневная работа на поле и матчи в конце недели. Но думаю, что в 50−55 лет он возглавит аргентинскую сборную. Он любил и любит национальную команду. Конечно, в “Атлетико” он чувствует себя очень хорошо, но в какой-то момент грядут перемены. Не знаю, где он будет работать. Возможно, это будут Англия, Италия…» — цитирует К. Симеоне La Nacion.

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