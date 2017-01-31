Отец Симеоне: Думаю, сын в 50−55 лет возглавит аргентинскую сборную
Карлос Симеоне, отец главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, сказал, что его сын не будет работать в испанском клубе вечно.
По словам
«Сегодня Диего нужна каждодневная работа на поле и матчи в конце недели. Но думаю, что в 50−55 лет он возглавит аргентинскую сборную. Он любил и любит национальную команду. Конечно, в “Атлетико” он чувствует себя очень хорошо, но в
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