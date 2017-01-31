Отец Симеоне: Думаю, сын в 50−55 лет возглавит аргентинскую сборную

По словам Симеоне-старшего, перемены в тренерской карьере 46-летнего аргентинского специалиста неизбежны.



«Сегодня Диего нужна каждодневная работа на поле и матчи в конце недели. Но думаю, что в 50−55 лет он возглавит аргентинскую сборную. Он любил и любит национальную команду. Конечно, в “Атлетико” он чувствует себя очень хорошо, но в какой-то момент грядут перемены. Не знаю, где он будет работать. Возможно, это будут Англия, Италия…» — цитирует К. Симеоне La Nacion.