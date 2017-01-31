Ферлайно: Для выигрыша скудетто «Наполи» не хватает трёх-четырёх чемпионов

Ферлайно считает, что неаполитанская команда в нынешнем состоянии не способна бороться за титул чемпиона Италии.



«Вопрос не только в характере игроков, речь идёт о менталитете в целом. К сожалению, должен сказать, что нынешний “Наполи” — команда второго-третьего мест. Для выигрыша скудетто не хватает таких трёх-четырёх чемпионов, которые есть в составе “Ювентуса”. “Наполи” может опередить “Рому”, но бороться с “Ювентусом” будет тяжело», — приводит слова Ферлайно La Gazzetta dello Sport.



По итогам 21 тура «Наполи» с 45 очками занимает 3-ю строчку турнирной таблицы, уступая «Ювентусу» и «Роме» 6 и 2 очка соответственно.