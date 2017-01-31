Ферлайно: Для выигрыша скудетто «Наполи» не хватает трёх-четырёх чемпионов
Бывший президент «Наполи» Коррадо Ферлайно проанализировал игру команды в текущем сезоне.
Ферлайно считает, что неаполитанская команда в нынешнем состоянии не способна бороться за титул чемпиона Италии.
«Вопрос не только в характере игроков, речь идёт о менталитете в целом. К сожалению, должен сказать, что нынешний “Наполи” — команда
По итогам 21 тура «Наполи» с 45 очками занимает 3-ю строчку турнирной таблицы, уступая «Ювентусу» и «Роме» 6 и 2 очка соответственно.
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