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31 января 2017, 14:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ферлайно: Для выигрыша скудетто «Наполи» не хватает трёх-четырёх чемпионов

Бывший президент «Наполи» Коррадо Ферлайно проанализировал игру команды в текущем сезоне.

Ферлайно считает, что неаполитанская команда в нынешнем состоянии не способна бороться за титул чемпиона Италии.

«Вопрос не только в характере игроков, речь идёт о менталитете в целом. К сожалению, должен сказать, что нынешний “Наполи” — команда второго-третьего мест. Для выигрыша скудетто не хватает таких трёх-четырёх чемпионов, которые есть в составе “Ювентуса”. “Наполи” может опередить “Рому”, но бороться с “Ювентусом” будет тяжело», — приводит слова Ферлайно La Gazzetta dello Sport.

По итогам 21 тура «Наполи» с 45 очками занимает 3-ю строчку турнирной таблицы, уступая «Ювентусу» и «Роме» 6 и 2 очка соответственно.

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