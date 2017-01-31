«Вест Бромвич» не хочет продавать Рондона в Китай

По информации Mirror, интерес к футболисту проявляют клубы китайской Суперлиги, но отпускать венесуэльца никто не собирается.



Наставник «Вест Бромвича» Тони Пьюлис видит в Рондоне игрока основного состава, особенно после продажи Саидо Бераино, который перешёл в «Сток Сити».



В нынешнем сезоне АПЛ 27-летний Рондон принял участие в 22 матчах, забил 7 голов и отдал 2 результативных паса.