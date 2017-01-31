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Вполне вероятно, что Лучкевич действительно не хотел покидать «Днепр». Валерий не из тех, кто гонится за «длинной гривной» или космической славой. Трудолюбивый, старательный, сильно-характерный и преданный — его просто нужно уметь правильно использовать.

Но здесь вопрос встает иначе. Хотели ли боссы «Днепра» оставлять у себя Лучкевича? Валерию нужно было платить зарплату, а тут на горизонте возник вариант, который не только избавлял клуб от этого бремени (бремя — это зарплата; сейчас для «Днепра» любое зарплатное обязательство — это бремя), но и «обогащал» «Днепр» (точнее, его владельца) на полтора миллиона евровалюты. Тем более, что свою позицию переосмыслил и Лучкевич. Чемпионат Бельгии — это же большой шанс.

Здесь недавно выступали боссы загребского «Динамо», почти гарантируя днепрянам то, что в случае перехода в хорватский гранд через несколько лет украинцы отправятся путями Ковачича, Баделя, Врсалько и других хорватов, которые пробились в состав видных клубов Европы.

Цитата Так вот, Бельгия — это улучшенная форма Хорватии. При правильном подходе отсюда можно удачно трудоустроиться в более статусной лиге.

А здесь и сейчас можно насладиться футболом нормального европейского уровня (чего не хватает хорватской лиге) и жизнью, в которой все организовано для обычных людей.

«Андерлехт», «Брюгге» — гранды бельгийского футбола; «Генк», «Гент» и «Стандарт» — вторая сила, которая постоянно навязывает свои претензии на высокие позиции. Время от времени в разборки вклиниваются откровенные середняки вроде «Остенде», «Локерена» или «Шарлеруа». Поэтому бельгийская лига пусть не топ-класса по уровню и качеству футбола, но топ-класса — по уровню интриги и конкуренции.

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BP5Fhx3ALB_/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Сегодня талантливый полузащитник Днепра Валерий Лучкевич оформил переход в бельгийский футбольный клуб Стандарт (Льеж). При содействии компании ProStar был совершен этот трансфер. Менеджмент нашей компании предложит этот вариант Валерию и он посчитал,что в титулованном футбольном клубе из Льежа он сможет прогрессировать. Мы надеемся и уверены в том,что тренеры национальной сборной Украины смогут увидеть прогресс Валерия Лучкевича в Жюпиле лиге. Успехов в новой для тебя команде, Валера!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Shablii Vadim (@shablii_vadim) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-30T14:32:10+00:00">Янв 30 2017 в 6:32 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Здесь можно получать удовольствие от футбола. Особенно когда тебе 21 год и когда ты хочешь чего-то достичь. А в психологической устойчивости Валерия Лучкевича сомневаться не нужно. То, как этот парень умеет бороться, известно широко за пределами Украины благодаря хорошим выступлениям «Днепра» в Лиге Европы. Главное, чтобы Валерия обходили стороной проблемы со здоровьем.

Цитата Преимуществ у Лучкевича достаточно. Это не только высокая работоспособность, но и универсализм, а также, — что не менее важно, — желание учиться и развиваться.

Умение Лучкевича сыграть на любом из флангов как в защите, так и в полузащите, открывает перед ним больше перспектив в борьбе за основной состав «Стандарда». Валерий не будет привязан к какому-то одному конкуренту. Он сможет выйти там, где тренер команды будет чувствовать слабину.

«Стандард» является пятой самой дорогой командой бельгийской Жюпиле лиги и четвертой — по добытым титулам. Клуб не тратит много средств на трансферы, но умеет зарабатывать. В частности, Аксель Витсель и Маруан Феллайни, — звезды космической величины, — воспитанники именно этого клуба. Также «Стандард» проложил путь к большому европейскому футболу таким футболистам как Даниэль ван Бюйтен, Стивен Дефур, Миши Батшуайи. Но не только бельгийцами… «Стандард» выводил в свет, зарабатывая на этом деньги, и легионеров. В частности, Эльяким Мангала перешел в «Порту» именно со «Стандарда», оттуда же во Францию ​​в свое время перебрался Дьемерси Мбокани.

Цитата Здесь все будет зависеть от Лучкевича. Клуб явно приобрел футболистам с расчетом будущего заработка.

Эти полтора миллиона, выплаченные «Днепру», через два-три-четыре года могут обернуться семью-восемью миллионами от условных «Атлетико», «Вильярреала», «Боруссии» или «Марселя». И сценарий таковой не выглядит невероятным. Лучкевич — это не Безус или Воловик. Тем более, ему только 21-н и пришел он в команду не как свободный агент и не в аренду. А это означает, что украинца не будут «мариновать» на скамейке запасных.

Конечно, Лучкевич мог перейти в киевское «Динамо». И с теми порядками, которые сейчас царствуют в расположении столичного гранда, Валерий получил бы немало шансов закрепиться в основе команды Сергея Реброва. Но «Динамо» — это возможность роста в замкнутом пространстве. Довольно быстро Валерий достиг бы своего максимума в Украине, — а дальше играл бы просто по инерции. Так же, как сейчас играют немало футболистов киевской команды.

При переходе в «Динамо» позитив был бы разве что в осуществлении давнего (или, точнее, бывшего) желания отца Валерия. Ведь Игорь Лучкевич всегда желал для своего сына самого лучшего.

Цитата А лучшее футбольное в Украине на протяжении долгих лет ассоциировалось именно с «Динамо». Впрочем, сейчас — не времена гегемонии киевлян.

Сейчас команде приходится выдерживать серьезную конкуренцию со стороны «Шахтера» и даже «Зари», что вместе с внутренними проблемами болезненно бьет по позициям киевского флагмана.

В «Стандарде» не будет легко. Сильные конкуренты в лицах Доссеви, Рамана, Эдмилсона Жуниора, Режинаря Горо не позволят даже промелькнуть мысли вроде «вот это я хорошо устроился». С другой стороны, «легковоспламеняющийся» Лучкевич способен обратить такую ​​ситуацию в свою пользу, рассматривая сильных конкурентов сквозь призму личного вызова.

У «Стандарда» сейчас проблемы в своем чемпионате и на помощь новичка рассчитывают. Валерий Лучкевич, несомненно, будет получать свои шансы. Шансы, реализация которых будет зависеть исключительно от украинца.