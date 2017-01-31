Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28611453/
31 января 2017, 14:03 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Валерий Лучкевич. Почему «Стандард» — лучше, чем «Динамо»

О переходе Валерия Лучкевича из Днепра в бельгийский «Стандард».

О переходе Валерия Лучкевича из Днепра в бельгийский <span class=error>Стандард</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вполне вероятно, что Лучкевич действительно не хотел покидать «Днепр». Валерий не из тех, кто гонится за «длинной гривной» или космической славой. Трудолюбивый, старательный, сильно-характерный и преданный — его просто нужно уметь правильно использовать.

Но здесь вопрос встает иначе. Хотели ли боссы «Днепра» оставлять у себя Лучкевича? Валерию нужно было платить зарплату, а тут на горизонте возник вариант, который не только избавлял клуб от этого бремени (бремя — это зарплата; сейчас для «Днепра» любое зарплатное обязательство — это бремя), но и «обогащал» «Днепр» (точнее, его владельца) на полтора миллиона евровалюты. Тем более, что свою позицию переосмыслил и Лучкевич. Чемпионат Бельгии — это же большой шанс.

Здесь недавно выступали боссы загребского «Динамо», почти гарантируя днепрянам то, что в случае перехода в хорватский гранд через несколько лет украинцы отправятся путями Ковачича, Баделя, Врсалько и других хорватов, которые пробились в состав видных клубов Европы.

А здесь и сейчас можно насладиться футболом нормального европейского уровня (чего не хватает хорватской лиге) и жизнью, в которой все организовано для обычных людей.

«Андерлехт», «Брюгге» — гранды бельгийского футбола; «Генк», «Гент» и «Стандарт» — вторая сила, которая постоянно навязывает свои претензии на высокие позиции. Время от времени в разборки вклиниваются откровенные середняки вроде «Остенде», «Локерена» или «Шарлеруа». Поэтому бельгийская лига пусть не топ-класса по уровню и качеству футбола, но топ-класса — по уровню интриги и конкуренции.

Здесь можно получать удовольствие от футбола. Особенно когда тебе 21 год и когда ты хочешь чего-то достичь. А в психологической устойчивости Валерия Лучкевича сомневаться не нужно. То, как этот парень умеет бороться, известно широко за пределами Украины благодаря хорошим выступлениям «Днепра» в Лиге Европы. Главное, чтобы Валерия обходили стороной проблемы со здоровьем.

Умение Лучкевича сыграть на любом из флангов как в защите, так и в полузащите, открывает перед ним больше перспектив в борьбе за основной состав «Стандарда». Валерий не будет привязан к какому-то одному конкуренту. Он сможет выйти там, где тренер команды будет чувствовать слабину.

«Стандард» является пятой самой дорогой командой бельгийской Жюпиле лиги и четвертой — по добытым титулам. Клуб не тратит много средств на трансферы, но умеет зарабатывать. В частности, Аксель Витсель и Маруан Феллайни, — звезды космической величины, — воспитанники именно этого клуба. Также «Стандард» проложил путь к большому европейскому футболу таким футболистам как Даниэль ван Бюйтен, Стивен Дефур, Миши Батшуайи. Но не только бельгийцами… «Стандард» выводил в свет, зарабатывая на этом деньги, и легионеров. В частности, Эльяким Мангала перешел в «Порту» именно со «Стандарда», оттуда же во Францию ​​в свое время перебрался Дьемерси Мбокани.

Эти полтора миллиона, выплаченные «Днепру», через два-три-четыре года могут обернуться семью-восемью миллионами от условных «Атлетико», «Вильярреала», «Боруссии» или «Марселя». И сценарий таковой не выглядит невероятным. Лучкевич — это не Безус или Воловик. Тем более, ему только 21-н и пришел он в команду не как свободный агент и не в аренду. А это означает, что украинца не будут «мариновать» на скамейке запасных.

Конечно, Лучкевич мог перейти в киевское «Динамо». И с теми порядками, которые сейчас царствуют в расположении столичного гранда, Валерий получил бы немало шансов закрепиться в основе команды Сергея Реброва. Но «Динамо» — это возможность роста в замкнутом пространстве. Довольно быстро Валерий достиг бы своего максимума в Украине, — а дальше играл бы просто по инерции. Так же, как сейчас играют немало футболистов киевской команды.

При переходе в «Динамо» позитив был бы разве что в осуществлении давнего (или, точнее, бывшего) желания отца Валерия. Ведь Игорь Лучкевич всегда желал для своего сына самого лучшего.

Сейчас команде приходится выдерживать серьезную конкуренцию со стороны «Шахтера» и даже «Зари», что вместе с внутренними проблемами болезненно бьет по позициям киевского флагмана.

В «Стандарде» не будет легко. Сильные конкуренты в лицах Доссеви, Рамана, Эдмилсона Жуниора, Режинаря Горо не позволят даже промелькнуть мысли вроде «вот это я хорошо устроился». С другой стороны, «легковоспламеняющийся» Лучкевич способен обратить такую ​​ситуацию в свою пользу, рассматривая сильных конкурентов сквозь призму личного вызова.

У «Стандарда» сейчас проблемы в своем чемпионате и на помощь новичка рассчитывают. Валерий Лучкевич, несомненно, будет получать свои шансы. Шансы, реализация которых будет зависеть исключительно от украинца.

Стандард Л
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 2 новости  Все новости
27.01.2017

Украинский олигарх прекращает финансирование Днепра - источник

Baby-Mourinho. Как отказать Баварии и войти в историю?

Клуб из украинской Первой лиги купила китайская компания