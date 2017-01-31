Валерий Лучкевич. Почему «Стандард» — лучше, чем «Динамо»
О переходе Валерия Лучкевича из Днепра в бельгийский «Стандард».
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Вполне вероятно, что Лучкевич действительно не хотел покидать «Днепр». Валерий не из тех, кто гонится за «длинной гривной» или космической славой. Трудолюбивый, старательный,
Но здесь вопрос встает иначе. Хотели ли боссы «Днепра» оставлять у себя Лучкевича? Валерию нужно было платить зарплату, а тут на горизонте возник вариант, который не только избавлял клуб от этого бремени (бремя — это зарплата; сейчас для «Днепра» любое зарплатное обязательство — это бремя), но и «обогащал» «Днепр» (точнее, его владельца) на полтора миллиона евровалюты. Тем более, что свою позицию переосмыслил и Лучкевич. Чемпионат Бельгии — это же большой шанс.
Здесь недавно выступали боссы загребского «Динамо», почти гарантируя днепрянам то, что в случае перехода в хорватский гранд через несколько лет украинцы отправятся путями Ковачича, Баделя, Врсалько и других хорватов, которые пробились в состав видных клубов Европы.
А здесь и сейчас можно насладиться футболом нормального европейского уровня (чего не хватает хорватской лиге) и жизнью, в которой все организовано для обычных людей.
«Андерлехт», «Брюгге» — гранды бельгийского футбола; «Генк», «Гент» и «Стандарт» — вторая сила, которая постоянно навязывает свои претензии на высокие позиции. Время от времени в разборки вклиниваются откровенные середняки вроде «Остенде», «Локерена» или «Шарлеруа». Поэтому бельгийская лига пусть не
Здесь можно получать удовольствие от футбола. Особенно когда тебе 21 год и когда ты хочешь
Умение Лучкевича сыграть на любом из флангов как в защите, так и в полузащите, открывает перед ним больше перспектив в борьбе за основной состав «Стандарда». Валерий не будет привязан к
«Стандард» является пятой самой дорогой командой бельгийской Жюпиле лиги и четвертой — по добытым титулам. Клуб не тратит много средств на трансферы, но умеет зарабатывать. В частности, Аксель Витсель и Маруан Феллайни, — звезды космической величины, — воспитанники именно этого клуба. Также «Стандард» проложил путь к большому европейскому футболу таким футболистам как Даниэль ван Бюйтен, Стивен Дефур, Миши Батшуайи. Но не только бельгийцами… «Стандард» выводил в свет, зарабатывая на этом деньги, и легионеров. В частности, Эльяким Мангала перешел в «Порту» именно со «Стандарда», оттуда же во Францию в свое время перебрался Дьемерси Мбокани.
Эти полтора миллиона, выплаченные «Днепру», через
Конечно, Лучкевич мог перейти в киевское «Динамо». И с теми порядками, которые сейчас царствуют в расположении столичного гранда, Валерий получил бы немало шансов закрепиться в основе команды Сергея Реброва. Но «Динамо» — это возможность роста в замкнутом пространстве. Довольно быстро Валерий достиг бы своего максимума в Украине, — а дальше играл бы просто по инерции. Так же, как сейчас играют немало футболистов киевской команды.
При переходе в «Динамо» позитив был бы разве что в осуществлении давнего (или, точнее, бывшего) желания отца Валерия. Ведь Игорь Лучкевич всегда желал для своего сына самого лучшего.
Сейчас команде приходится выдерживать серьезную конкуренцию со стороны «Шахтера» и даже «Зари», что вместе с внутренними проблемами болезненно бьет по позициям киевского флагмана.
В «Стандарде» не будет легко. Сильные конкуренты в лицах Доссеви, Рамана, Эдмилсона Жуниора, Режинаря Горо не позволят даже промелькнуть мысли вроде «вот это я хорошо устроился». С другой стороны, «легковоспламеняющийся» Лучкевич способен обратить такую ситуацию в свою пользу, рассматривая сильных конкурентов сквозь призму личного вызова.
У «Стандарда» сейчас проблемы в своем чемпионате и на помощь новичка рассчитывают. Валерий Лучкевич, несомненно, будет получать свои шансы. Шансы, реализация которых будет зависеть исключительно от украинца.
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