Наши за границей. Лучшие среди худших

Артем Федецкий наконец активизируется в атаке, но его команда проигрывает со счетом 1:6. Активничают и Евгений Селезнев с Александром Караваевым, но это не приносит больше, чем победу над командой из Третьего дивизиона. Артем Кравец делает все, что может, но его команда глубоко в зоне вылета. «Наингголановские» подкаты Сергея Болбата не помогают «Локерену» побеждать. A Виталий Вернидуб даже играет на позиции центрфорварда, но это не помогает его команде. И лишь в Греции и украинцы, и их команды играют мощно.

Германия.

За последнюю неделю в «Дармштадте» произошли весьма шумные кадровые перестановки. Пришли очень известные, но пропавшие в последние годы правый вингер Сидней Сэм и правый защитник Маркус Штейнхофер. И форвард сборной США Терренс Бойд. А ушли форвард Анис Бен-Хатира (из-за обвинений в связи с террористическими организациями) и правый защитник Флориан Юнгвирт. В сущности, последний еще в клубе, но в ссоре с ним и упорно желает перейти в МЛС. И, похоже, эти скандалы повлияли. Поскольку после 0:0 неделю назад последовали 1:6 дома от «Кельна», не забивавшего столько с 1990-го года.

Итак, выигрывавшего конкуренцию у Артема Федецкого Юнгвирта сменяет Штейнхофер, сидевший дома в последние полгода, а до того игравший в Чехии и во Второй Бундеслиге. С другой стороны, Сэм освобождает номинального правого вингера Сандро Сиригу для игры в обороне. Где тот и начал матч. Но уже в начале второго тайма при счете 0:3 его место занял вышедший вместо форварда Розенталя Артем. И, надо сказать, украинец был одним из лучших среди игроков «Дармштадта». Впрочем, невелика честь быть одним из лучших при счете 1:6.

И все же стоит отметить непривычную активность Федецкого в атаке. В одном из эпизодов он отдал в центр Сиригу, слишком неточно пробившему с линии штрафной. В другом — скинул мяч Сэму под плотный удар издали (вратарь отбил), в третьем — прорвался по флангу и навесил на Чолака, выигравшего дуэль «на втором этаже», но пробившего неточно. А после еще одного его прострела Хегер выбил мяч прямо на Нимейера, пробившего издали явно выше ворот. Правда, он дважды проигрывал дуэли на своем фланге, и эти две атаки закончились очень опасными ударами из центра штрафной. А шестой гол состоялся после паса вразрез на выбежавшего из-за его спины Рудневса. «Лилии» остаются последними и отстают от команды, находящейся на 15-ом месте, на семь очков.

Денис Олейник и Игорь Березовский не попали в заявку.

К счастью для Федецкого, «Дармштадт» не способен серьезно усилиться, и вряд ли у него появятся другие конкуренты. А вот «Шальке» наконец подписал настоящего вингера — Даниэля Калиджури из «Вольфсбурга». Причем именно правого, каким тренер Маркус Вайнцирль видел поначалу и Евгения Коноплянку. Приход Калиджури и форварда Гвидо Бургшталлера отодвигают украинца еще глубже в иерархии игроков атаки «Шальке». Тем более, что Даниэля хотели подписать еще летом, и Коноплянка был взят именно после провала этих переговоров.

В домашнем матче против «Айнтрахта» (0:1) действующий победитель Лиги Европы вышел на замену на 79-ой минуте (после Калиджури) лишь благодаря травме Макса Майера, не попавшего даже в заявку. И, хотя и был весьма активен, коснувшись мяча 12 раз и один раз неплохо забросив в штрафную, ничего из этого не вышло. Хорошей новостью для Коноплянки может послужить лишь ближайшее возобновление матчей Кубка и Лиги Европы, в которых он блистал осенью. И общее плохое состояние команды (11 место), которое вполне может привести к перетряске состава либо к увольнению Вайнцирля. Но перед всем этим в субботу ждет «Бавария» на «Альянц-Арене».

Владлен Юрченко не попал в заявку «Байера» на матч, проигранный дома гладбахской «Боруссии» (2:3). Его команда на девятом месте.

Испания.

«Малага» (14 место) прервала серию из пяти поражений в лиге и Кубке ничьей в гостях против «Осасуны», последней команды лиги. Денис Бойко провел матч в запасе. Там же остался и Роман Зозуля в скандальном матче «Бетис» — «Барселона» (1:1). Алекс Алегрия, у которого украинский форвард отобрал место в «старте» неделю назад, ныне оказался полностью здоров. Более того, провел отличный матч и забил. Правда, на 85-ой минуте он был заменен. Но не на форварда, а на атакующего полузащитника Науэля, еще одного из списков «на выход» из команды. Кстати, Науэль и совершил результативную ошибку, позволившую Луису Суаресу сравнять счет.

«Гранада» также в последних шести матчах не проигрывала лишь «Осасуне». В гостях против «Вильярреала» (0:2) отыграв отвратительно и в атаке, и в обороне. Новичок Адриан Рамос, в последние годы сидевший за спиной Пьера-Эмерика Обамеянга в дортмундской «Боруссии», оказался явно не готовым играть, в итоге не нанеся ни одного удара по воротам соперника. Форвард Езекиэль Понсе (игравший на левом фланге) нанес два незначимых. Да и в целом игроки «Гранады» в створ ворот Асенхо не били. А ближе всех к нему был… Артем Кравец, вышедший на замену на 74-ой минуте и уже через четыре минуты во время контратаки получивший мяч на левом углу штрафной, продвинувшийся немного вперед по диагонали и правой пробивший в ближнюю стойку. Впоследствии его еще и придерживали в штрафной в эпизоде, в котором можно было назначать пенальти.

Тем не менее, перспективы Артема в ближайшее время выглядят не особо радужными. Поскольку Рамос пришел в аренду из китайского «Чунцин Лифань», этой же зимой приобретшего его у «Боруссии» за 10 миллионов евро. А владелец «Гранады» и «Чунцин Лифань» — один и тот же человек. Явно лично заинтересованный в прогрессе игрока.

Бельгия.

Руслан Малиновский отыграл 69 минут в матче против «Кортрийка» дома (3:0, заменен сразу после третьего гола) и 80 — против «Мехелена» в гостях (0:1, гол был пропущен уже после его ухода). В первом матче «Генк» играл явно лучше соперника, но тренер все равно остался не очень доволен игрой. Не выделялся и Руслан, нанеся неточный и очень неточный удары издали. А во втором матче, омраченном смертью супруги капитана «Генка» Томаса Буффеля Стефани командам было откровенно не до футбола. «Генк» на восьмом месте.

Сергей Болбат отыграл 55 минут за «Локерен» (12) в проигранном гостевом матче в Кортрийке (1:2) и вышел на замену на 31-ой минуте встречи с «Гентом» (0:0). В первом из матчей правый вингер был активен и мог отличиться дважды. Однако его удар из полукруга перед штрафной по центру с отскоком после техничного приема мяча вратарь с трудом, но отбил. А получив мяч в районе угла вратарской (ему никто не мешал), обработал его неуклюже, и в итоге левой пробил рядом с ближней штангой. Также прострелил на партнера, удар которого отбил вратарь. Во втором же матче он запомнился классным подкатом, названным бельгийскими СМИ «наингголанским» и выходом один-на-один, прерванным защитником захватом рукой плеча Сергея. За что арбитр справедливо показал игроку «Гента» прямую красную карточку.

«Сент-Трюйден» обыграл «Мехелен» (2:1) без помощи оставшегося в запасе Романа Безуса. А вот против «Оостенде» (3:0) украинец получил 13 игровых минут (первые в новом году), отметившись в протоколе матча желтой карточкой. Сразу же после выхода мог забить, но после отскока от защитника с 17-ти метров мощно пробил над перекладиной. Его команда на 11-ом месте.

Нидерланды.

Третья победа подряд, очередные голы и ассисты прямых конкурентов — у Александра Зинченко ныне нет шансов пробиться в стартовый состав «ПСВ». Пока что в новом году он не получил ни одной игровой минуты, в гостях против «Хераклеса» (2:1) оставшись в запасе. Отличились опорник Дави Проппер и бывший опорник Барт Рамселаар, первый из них — с ассиста еще одного опорника Марко Ван Гинкеля. Тем не менее, «фермеры» продолжают отставать от лидера на восемь очков.

Турция.

Поражение в Кайсери со счетом 1:4, ставшее самым крупным в сезоне для «Фенербахче» (4), и отдаление от лидера лиги «Бешикташа» уже на девять очков заставили главного тренера Дика Адвокаата говорить о «закручивании гаек» на тренировках и срочной нужде в трансферах. И это за несколько дней до закрытия трансферного окна. Также Адвокаат был возмущен «невыполнявшими указания» Фернандао и Салихом Учаном. Именно из-за этого на 66-ой минуте вместо них на поле вышли Робин Ван Перси и Александр Караваев. Однако стало еще хуже. «Фенер» до замен, хотя и играл плохо, держался на 1:1. А после них — пропустил три мяча. Впрочем, Караваев здесь не при чем. И в хорошем, и в плохом смыслах. Просто потому, что правый вингер не запомнился абсолютно ничем. Кроме двух неудачных прострелов.

А вот в матче Кубка он отыграл отлично. Правда, соперником был всего лишь лидер Третьего дивизиона. Но все же официальный турнир. Номинально игравший справа Александр на этот раз появлялся везде и взял участие во всех трех голах в ворота «Амедспора». Вначале во время быстрой комбинации он из центра одним касанием левой вывел Учана один-на-один по левой стороне (тот забил). Затем получил мяч на ход слева, отдал немного назад Учану, и тот прострелил на замкнувшего Ван Перси. А затем навес замкнул не он (чуть не достал), а защитник «Амедспора», рукой. Пенальти и гол Ван Перси. Кроме того, запорол выход один-на-один, пробил и мимо вратаря, и мимо ворот. И неплохо бил после смещения с фланга с мячом, но вратарь отбил. «Фенер» занял лишь второе место в группе и потому в 1/8-ой попал на «Бешикташ».

«Карабюкспор» (10) после громкой победы над «Галатасараем» разочаровал, проиграв в гостях «Ризеспору» со счетом 0:1. Команда впервые вышедшего в «старте» Андрея Близниченко (68 минут) и Евгения Селезнева намного больше владела мячом, но атаковала намного хуже. Номинальный правый вингер (на самом деле смещавшийся и в центр и влево) семь раз терял мяч и запомнился лишь пасом из центра влево Селезневу во время контратаки. Но удар того низом с немного острого угла взял вратарь. Сам Евгений играл гораздо эффективнее (хотя и он пять раз терял мяч), отметившись и ударом пяткой с навеса (в руки вратарю), и двумя мощными выстрелами издали, заблокированными защитниками.

Греция.

«ПАОК» одержал 10 побед в последних 11-ти матчах с разницей мячей 29−2 и, по мнению греческой прессы, играет в лучший футбол в стране. Евгений Шахов в последнее время был скорее запасным, однако матчи в среднем каждые четыре дня требуют ротировать состав. В Кубке против «Панаитоликоса» (4:1, «ПАОК» в четвертьфинале) экс-хавбек «Днепра» отыграл 54 минуты, заработал желтую карточку и был одним из лучших. Вначале плохо подойдя к мячу в отличной позиции при простреле. Затем исправившись перехватом и спокойным ассистом Бисесвару при контратаке «три в один». А затем и забил, добив с метра при подаче углового после сейва вратаря и штанги.

Героем матча лиги против той же команды (1:0, желтая карточка) он не стал из-за безбожного запарывания моментов. Перебрасывание ворот с линии штрафной вместе с вышедшим далеко вперед вратарем. Добивание в штангу с шести метров при лежащем на газоне вратаре. Удар головой выше ворот с трех метров (ему никто не мешал, правда, навес был слишком сильным). И скидка головой партнеру, полученный ответный пас и проигрыш выхода один-на-один вратарю. В отборе в обоих матчах он отыграл отлично, и его команда (пятое место в лиге) даже в течение 58-ми минут вдесятером играла намного лучше, чем соперник.

Левый центральный защитник Виталий Приндета безупречно отыграл за «Платаниас» (8) полный матч и в Кубке против «ПАС Яннины» (1:0, желтая карточка), и в лиге против «Керкиры» (2:1, неточный удар головой с углового). Правда, в голевом эпизоде последних после ошибки партнера мог дотянуться до прострела. Но все же уже терял равновесие, и мяч достался замкнувшему Тюраму.

«Астерас» также победил в Кубке со счетом 1:0, правда, команду из Второго дивизиона — «Трикалу», и вышел в четвертьфинал. Евгений Селин (желтая карточка) без проблем отработал в обороне и был заменен на 71-ой минуте. А вот в матче лиги дома против «Паниониоса» (1:1, «звезды» десятые) во втором тайме плоховато справлялся с навесами. Не прервав навес с углового, что закончилось толкотней в штрафной и голом. И проиграв еще одну верховую дуэль, после чего соперник пробил в перекладину. И он сам в атаке при навесе с углового чуть не достал мяч. Правда, тот попал в руку сопернику, и пенальти был реализован.

Азербайджан.

Вторая часть сезона для «Габалы» началась с опозданиями. Вначале из-за плохой погоды были отменены вылеты из Баку, и поэтому сборы в Турции стартовали на два дня позже. В том числе и из-за этой задержки в первом контрольном матче против албанского «Партизани» (1:2) «радары» были не похожи сами на себя, хорошо заиграв лишь затем. Далее, несмотря на отчаянные требования главного тренера Романа Григорчука найти форварда, Даниэль Суботич (экс-игрок луцкой «Волыни») вернулся в «Габалу» лишь на следующий день после матча с «Сумгайытом». А талантливый вингер Араз Абдуллаев, переход которого из «Нефтчи» азербайджанские СМИ назвали самым громким в лиге в зимнее межсезонье, вышел лишь на замену.

Так что матч начинал осенний состав. И он протекал очень знакомо — доминирование и много шансов забить «Габалы», но плохая реализация и всего лишь 1:1 против традиционно неудобного соперника. 3:0 могло быть уже после первого тайма. А второй начался контратакой после грубой ошибки партнера Виталия Вернидуба, и ни он, ни обычно скучавший Дмитрий Безотосный не могли помочь. Правда, уже через пять минут розыгрыш углового — и Вернидуб с четырех метров с разворота правой сравнивает счет. А в конце матча он уже играл чуть ли не на позиции центрфорварда. Не помогло. Григорчук ждет Суботича.

Позорно проваливший первую часть сезона «Нефтчи» (помните 0:8 от той же «Габалы»?) зимой существенно обновил состав. Шестеро новичков вышли в «старте» на матч с «Карабахом». Среди них и Кирилл Петров, покинувший донецкий «Олимпик». И в первом же матче предпоследняя команда лиги (в предыдущих 14-ти матчах пропустившая 31 мяч) сыграла вничью с первой (1:1) и не дала ей уйти от «Габалы». В первом тайме у «Карабаха» почти не было по-настоящему опасных моментов. Во втором Петров дважды позволил Ндлову выбежать из-за своей спины, и номинальным гостям просто повезло. Но все же и тогда в целом Петров и остальные защитники бакинцев играли весьма солидно.

«Эрмис» (6 место в кипрской лиге) проиграл дома «Анортосису» со счетом 1:4. Ярослав Мартынюк вне заявки. «Фрозиноне» вновь второй в Серии Б благодаря победе над «Брешией» (1:0). Вячеслав Чурко и Василий Прийма в запасе. А во Втором дивизионе Португалии Дмитрий Литвин вновь забил, и его «Фафе», победив дубль «Спортинга» (2:0), покинул зону переходных матчей.