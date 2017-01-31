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31 января 2017, 13:33 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Владимир Пятенко — претендент на пост главного тренера «Крумкачоў»

Экс-главный тренер донецкого «Металлурга» Владимир Пятенко — вероятный кандидат на пост главного тренера ФК «Крумкачы». Об этом сообщает dynamomania.com.

<nobr>Экс-главный</nobr> тренер донецкого Металлурга Владимир <span class=error>Пятенко</span> — вероятный кандидат на пост главного тренера ФК Крумкачы. Об этом сообщает dynamomania.com. Увеличить
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42-летний специалист приезжал в Беларусь на товарищеский матч «воронов» с черниговской «Десной», после чего, судя по всему, взял время на раздумья.

Крумкачи
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