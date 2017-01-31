Владимир Пятенко — претендент на пост главного тренера «Крумкачоў»
Экс-главный тренер донецкого «Металлурга» Владимир Пятенко — вероятный кандидат на пост главного тренера ФК «Крумкачы». Об этом сообщает dynamomania.com.
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42-летний специалист приезжал в Беларусь на товарищеский матч «воронов» с черниговской «Десной», после чего, судя по всему, взял время на раздумья.
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