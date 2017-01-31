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42-летний специалист приезжал в Беларусь на товарищеский матч «воронов» с черниговской «Десной», после чего, судя по всему, взял время на раздумья.