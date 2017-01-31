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31 января 2017, 13:32 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Адебайор перешел в «Истанбул Башакшехир»

МОСКВА, 31 янв — Р-Спорт. Экс-нападающий лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор перешел в «Истанбул Башакшехир», сообщается на официальной странице турецкого футбольного клуба в Twitter.

По сообщениям турецких СМИ, тоголезец, которому в феврале исполнится 33 года, подписал контракт на 1,5 года.

Последним клубом Адебайора был английский «Кристал Пэлас», за который он в прошлом сезоне забил один мяч в 15 играх. В «Истанбул Башакшехир» нападающий перешел в статусе свободного агента.
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