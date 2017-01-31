Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Адебайор перешел в «Истанбул Башакшехир»

По сообщениям турецких СМИ, тоголезец, которому в феврале исполнится 33 года, подписал контракт на 1,5 года.

Последним клубом Адебайора был английский «Кристал Пэлас», за который он в прошлом сезоне забил один мяч в 15 играх. В «Истанбул Башакшехир» нападающий перешел в статусе свободного агента.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="tr" dir="ltr">Yeni transferimiz Emmanuel Adebayor(<a href="https://twitter.com/E_Adebayor">@E_Adebayor</a>) <a href="https://twitter.com/MedipolSaglik">@MedipolSaglik</a> Mega Hastanesi’nde sağlık taramasından geçti. | <a href="https://t.co/fpzYwMsTGj">https://t.co/fpzYwMsTGj</a> <a href="https://t.co/6ARDvRUKLC">pic.twitter.com/6ARDvRUKLC</a></p>— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) <a href="https://twitter.com/ibfk2014/status/826362319311613953">31 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>