Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28611159/
31 января 2017, 13:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Моратти пригласил бы из «Ювентуса» в «Интер» Дибалу и Игуаина

Бывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти выразил восхищение нападающим туринского «Ювентуса» Пауло Дибалой.

Моратти похвалил футболиста сборной Аргентины в ответ на вопрос о том, кого бы он взял из «старой синьоры» в «Интер».

«Из “Ювентуса” я бы взял в “Интер” Дибалу. Я бы попытался приобрести этого футболиста любой ценой. Когда “Интер” вёл с ним переговоры, я уже покидал клуб. Но я бы приобрёл у “Ювентуса” не одного игрока. Игуаин также фантастический футболист», — приводит слова Моратти La Gazzetta dello Sport.

Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России