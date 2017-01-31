Моратти пригласил бы из «Ювентуса» в «Интер» Дибалу и Игуаина

Моратти похвалил футболиста сборной Аргентины в ответ на вопрос о том, кого бы он взял из «старой синьоры» в «Интер».



«Из “Ювентуса” я бы взял в “Интер” Дибалу. Я бы попытался приобрести этого футболиста любой ценой. Когда “Интер” вёл с ним переговоры, я уже покидал клуб. Но я бы приобрёл у “Ювентуса” не одного игрока. Игуаин также фантастический футболист», — приводит слова Моратти La Gazzetta dello Sport.