Александр Варванин подписал трехлетний контракт с «Крумкачамi»
Украинский футболист Александр Варванин (1997 г. р.), находившийся в «Крумкачах» на просмотре, подписал трехлетний контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт «воронов».
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Варванин является воспитанником донецкого «Олимпика». В прошлом сезоне футболист выступал за молодежные команды «Олимпика» в чемпионате U-21 и U-19, сыграв 10 и 26 матчей соответственно. За «Олимпик» U-19 Александр забил 5 мячей.
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