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31 января 2017, 13:09 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Александр Варванин подписал трехлетний контракт с «Крумкачамi»

Украинский футболист Александр Варванин (1997 г. р.), находившийся в «Крумкачах» на просмотре, подписал трехлетний контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт «воронов».

Украинский футболист Александр <span class=error>Варванин</span> (1997 г. р.) находившийся в <span class=error>Крумкачах</span> на просмотре подписал трехлетний контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт воронов. Увеличить
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Варванин является воспитанником донецкого «Олимпика». В прошлом сезоне футболист выступал за молодежные команды «Олимпика» в чемпионате U-21 и U-19, сыграв 10 и 26 матчей соответственно. За «Олимпик» U-19 Александр забил 5 мячей.

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