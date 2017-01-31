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31 января 2017, 12:53 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Актобе» снова проиграл «МТК Будапешт»

«Актобе» в товарищеском матче на УТС в Турции встретился с венгерским клубом «МТК Будапешт», пишет Sports.kz.

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Стартовый состав «Актобе»: Отарбаев, Аслан, Айтбаев, Гогуа, Жуниньо, Кассиано, Витор Жуниор, Джафар, Даутов, Кожамберды, Шестаков.

Первый тайм остался без забитых мячей, а во втором подопечные Игоря Рахаева пропустили дважды. 2:0 — победа венгров.

Напомним, в прошлом сезоне актюбинцы завершили свой путь в первом отборочном раунде Лиги Европы после противостояния с МТК.

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