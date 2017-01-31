Герсон Асеведо и Бруно Соарес покинут «Кайрат»?

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Скорее всего, в команде больше не будет чилийского полузащитника Герсона Асеведо и бразильского защитника Бруно Соареса. Самым дорогим футболистом КПЛ-2016 активно интересуется сербский клуб «Црвена Звезда». Что касается Бруно, то к нему также есть интерес со стороны ряда зарубежных команд.

Известно, что на второй УТС «Кайрата» в Турцию оба футболиста не полетели. По данным нашего корреспондента, главный тренер «Кайрата» в новом сезоне на обоих легионеров не рассчитывает.