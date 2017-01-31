Герсон Асеведо и Бруно Соарес покинут «Кайрат»?
Алматинский «Кайрат» в ближайшее время могут покинуть два футболиста, сообщает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Скорее всего, в команде больше не будет чилийского полузащитника Герсона Асеведо и бразильского защитника Бруно Соареса. Самым дорогим футболистом КПЛ-2016 активно интересуется сербский клуб «Црвена Звезда». Что касается Бруно, то к нему также есть интерес со стороны ряда зарубежных команд.
Известно, что на второй УТС «Кайрата» в Турцию оба футболиста не полетели. По данным нашего корреспондента, главный тренер «Кайрата» в новом сезоне на обоих легионеров не рассчитывает.
Напомним, Асеведо присоединился к клубу летом прошлого года, перейдя из екатеринбурского «Урала». За полгода провел в «Кайрате» 11 матчей и забил два гола. Что касается Бруно, то практически весь прошлый сезон он пропустил, сыграв лишь два матча.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter