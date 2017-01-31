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31 января 2017, 12:27 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Герсон Асеведо и Бруно Соарес покинут «Кайрат»?

Алматинский «Кайрат» в ближайшее время могут покинуть два футболиста, сообщает корреспондент Vesti.kz.

<span class=error>Алматинский</span> <span class=error>Кайрат</span> в ближайшее время могут покинуть два футболиста сообщает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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Скорее всего, в команде больше не будет чилийского полузащитника Герсона Асеведо и бразильского защитника Бруно Соареса. Самым дорогим футболистом КПЛ-2016 активно интересуется сербский клуб «Црвена Звезда». Что касается Бруно, то к нему также есть интерес со стороны ряда зарубежных команд.

Известно, что на второй УТС «Кайрата» в Турцию оба футболиста не полетели. По данным нашего корреспондента, главный тренер «Кайрата» в новом сезоне на обоих легионеров не рассчитывает.

Напомним, Асеведо присоединился к клубу летом прошлого года, перейдя из екатеринбурского «Урала». За полгода провел в «Кайрате» 11 матчей и забил два гола. Что касается Бруно, то практически весь прошлый сезон он пропустил, сыграв лишь два матча. Из-за травмы бразильца «Кайрат» вынужден был отзаявить футболиста. В сезоне-2015 на его счету 17 матчей и два гола.

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