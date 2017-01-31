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31 января 2017, 12:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналдиньо предпочитает своё трио в «Барселоне» тройке Месси — Неймар — Суарес

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо провёл параллель между некоторыми игроками каталонского клуба прошлого и настоящего.

Роналдиньо, в частности, сравнил тройку в лице его самого, Самуэля Это’О и Месси с нынешним трио нападающих сине-гранатовых Месси — Неймар — Луис Суарес.

«Оба трио вошли в историю “Барселоны”. И каждое трио в своё время играло очень достойно. Но я предпочитаю свою тройку, в которой были я, Месси и Это’О», — приводит слова Роналдиньо ESPN.

Относительно своего соотечественника Неймара Роналдиньо сказал: «Неймар на пути к тому, чтобы когда-нибудь стать одним из лучших игроков мира. Мы, бразильцы, надеемся на это, поскольку это наш лучший футболист. Я сам с уверенностью ставлю на это».

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