Роналдиньо предпочитает своё трио в «Барселоне» тройке Месси — Неймар — Суарес
Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо провёл параллель между некоторыми игроками каталонского клуба прошлого и настоящего.
Роналдиньо, в частности, сравнил тройку в лице его самого, Самуэля Это’О и Месси с нынешним трио нападающих
«Оба трио вошли в историю “Барселоны”. И каждое трио в своё время играло очень достойно. Но я предпочитаю свою тройку, в которой были я, Месси и Это’О», — приводит слова Роналдиньо ESPN.
Относительно своего соотечественника Неймара Роналдиньо сказал: «Неймар на пути к тому, чтобы
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