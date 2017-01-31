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31 января 2017, 12:06 | Футбол: Зарубежный | ИА REGNUM

«Интер» может сдать Биабиани в аренду «Челси» до конца сезона

Французский футболист играет в «Интере» на правах свободного агента.

Французский футболист, нападающий ФК «Интернационале» (Милан, Италия) Жонатан Биабиани может перейти в ФК «Челси» (Лондон) до конца сезона, передаёт Sky Sport Italia.

Биабиани, участвовавший в трёх матчах европейской лиги в этом сезоне, не забил ни одного мяча. В «Интере» играет с 2015 года на правах свободного агента.

В 2010 году Биабиани стал обладателем Суперкубка Италии. В 2014 году СМИ сообщали, что у спортсмена есть проблемы со здоровьем.

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