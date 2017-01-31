Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28609921/
31 января 2017, 11:59 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: Футболист Мавинга, выступавший за «Рубин», перешел в клуб MLS «Торонто»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 31 янв — Р-Спорт. Защитник Крис Мавинга, ранее выступавший за казанский футбольный клуб «Рубин», стал игроком «Торонто», выступающего в Major League Soccer (MLS, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде), сообщает L’Equipe.

Игрок сборной ДР Конго, имеющий также французское гражданство, подписал контракт с «Торонто» на три года. L’Equipe опубликовало фото момента подписания контракта.

Мавинга перешел в «Рубин» летом 2013 года, подписав 4-летний контракт. Защитник не сумел закрепиться в составе казанского клуба в первый год и на протяжении сезонов-2014/15 и 2015/16 выступал на правах аренды во Франции за «Реймс» и «Труа». Прошлым летом защитник вернулся в «Рубин», в августе он был дозаявлен на чемпионат России, но не провел за казанцев ни одной игры.

Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя