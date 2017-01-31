СМИ: Футболист Мавинга, выступавший за «Рубин», перешел в клуб MLS «Торонто»

Игрок сборной ДР Конго, имеющий также французское гражданство, подписал контракт с «Торонто» на три года. L’Equipe опубликовало фото момента подписания контракта.

Мавинга перешел в «Рубин» летом 2013 года, подписав 4-летний контракт. Защитник не сумел закрепиться в составе казанского клуба в первый год и на протяжении сезонов-2014/15 и 2015/16 выступал на правах аренды во Франции за «Реймс» и «Труа». Прошлым летом защитник вернулся в «Рубин», в августе он был дозаявлен на чемпионат России, но не провел за казанцев ни одной игры.