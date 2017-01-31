Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28609903/
31 января 2017, 11:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Сересо: Сейчас у нас одна из лучших или лучшая команда в истории «Атлетико»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо в очередной раз отметил, что очень доволен командой.

Глава столичного клуба не намерен производить больших перемен в составе, несмотря на то что в нынешнем сезоне «Атлетико» выступает не очень стабильно.

«Нет перемены цикла, и никто в нашем клубе не рассержен. Просто дело в том, что иногда всё получается хорошо и люди бывают довольны. Но бывают и неудачные периоды, когда болельщики недовольны. У нас всё та же команда, и я продолжаю настаивать, что сейчас у нас одна из лучших или лучшая команда в истории “Атлетико”, несмотря на то что результаты в данный момент не те», — цитирует Сересо Marca.

После 20-го тура Примеры «Атлетико» с 36 очками занимает 4-е место в турнирной таблице.

Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России