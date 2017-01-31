Сересо: Сейчас у нас одна из лучших или лучшая команда в истории «Атлетико»

Глава столичного клуба не намерен производить больших перемен в составе, несмотря на то что в нынешнем сезоне «Атлетико» выступает не очень стабильно.



«Нет перемены цикла, и никто в нашем клубе не рассержен. Просто дело в том, что иногда всё получается хорошо и люди бывают довольны. Но бывают и неудачные периоды, когда болельщики недовольны. У нас всё та же команда, и я продолжаю настаивать, что сейчас у нас одна из лучших или лучшая команда в истории “Атлетико”, несмотря на то что результаты в данный момент не те», — цитирует Сересо Marca.



После 20-го тура Примеры «Атлетико» с 36 очками занимает 4-е место в турнирной таблице.